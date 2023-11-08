Американский сенат бьет тревогу: США отстают от Китая в производстве аккумуляторов примерно на два десятка лет.

Два американских сенатора с подачи аналитиков подняли тревогу по поводу серьезного отставания в производстве и исследовании аккумуляторов от Китая, который прочно контролирует глобальную цепь их поставки. Они требуют срочно сосредоточиться на аккумуляторных технологиях нового поколения.

Как сообщает агентство Reuters, глава Комитета по разведке сената Марк Уорнер и глава Комитета по энергетике Джо Манчин написали письмо в Министерство энергетики с аргументами по увеличению производства аккумуляторов в США. Они прямо заявляют, что США отстают "на 10-20 лет и что Америка позади Азии в коммерциализации технологии аккумуляторов".

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Аргумент приводится сильный: на Китай приходится более 75% производства аккумуляторных элементов. Поднебесная доминирует в глобальной цепочке поставок аккумуляторов для электромобилей, контролируя значительную часть минералов, необходимых для их производства.

Нынешней осенью Китай объявил об экспортном контроле над графитом, ключевым компонентом батарей нового поколения. Напомним, КНР является ведущим мировым производителем графита, очищая более 90% графита в материал, используемый практически для всех анодов в аккумуляторах электромобилей. Это говорит о том, что козырные карты в глобальной игре по производству аккумуляторов Китай держит в своих руках.

Производственная линия завода по изготовлению литиевых батарей в Таншане, провинция Хэбэй на севере Китая. Фото: Синьхуа/Ян Шея

В прошлом месяце Евросоюз тоже начал официальное расследование по засилью дешевых китайских электромобилей. Это может вылиться в импортные пошлины или другие меры регулирования. А США уже прибавляют 25% пошлины для китайских электромобилей к действующим 2,5% импортной пошлине на транспортные средства.

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Ожидается, что глобальный спрос на литиево-ионные батареи резко возрастет по мере расширения индустрии электромобилей. При этом необходимая суммарная емкость вырастет примерно с 700 ГВт-ч в 2022 году до ориентировочно 4,7 ТВт-ч к 2030 году.

В своем письме сенаторы настаивают на дальнейшем лидерстве США в создании технологии аккумуляторов следующего поколения и альтернативной химии, которая в меньшей степени зависит от китайских минералов.