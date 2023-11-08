Американський сенат вдарив на сполох: США відстають від Китаю у виробництві акумуляторів приблизно на два десятки років.

Двоє американських сенаторів з подачі аналітиків підняли великий ґвалт з приводу серйозного відставання у виробництві та дослідженні акумуляторів від Китаю, який міцно контролює глобальний ланцюг їх постачання. Вони вимагають негайно зосередитися на акумуляторних технологіях нового покоління.

Як повідомляє агентство Reuters, голова Комітету з розвідки сенату Марк Уорнер і голова Комітету з енергетики Джо Манчін написали листа до Міністерства енергетики з аргументи щодо збільшення виробництва акумуляторів у США. Вони прямо заявляють, що США відстають "на 10-20 років і що Америка позаду Азії в комерціалізації технології акумуляторів".

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Аргумент наводиться сильний: на Китай припадає понад 75% виробництва акумуляторних елементів. Піднебесна домінує у глобальному ланцюжку постачання акумуляторів для електромобілів, контролюючи значну частину мінералів, необхідних для їх виробництва.

Нинішньої осені Китай оголосив про експортний контроль над графітом, ключовим компонентом батарей нового покоління. Нагадаємо, КНР є провідним світовим виробником графіту, очищаючи понад 90% графіту в матеріал, що використовується практично для всіх анодів акумуляторів електромобілів. Це свідчить про те, що козирні карти в глобальній грі з виробництва акумуляторів Китай тримає у своїх руках.

Виробнича лінія заводу з виробництва літієвих батарей у Таншані, провінція Хебей на півночі Китаю. Фото: Сіньхуа/Ян Шия

Минулого місяця Євросоюз теж розпочав офіційне розслідування щодо засилля дешевих китайських електромобілів. Це може вилитися в імпортне мито або інші заходи регулювання. А США вже додають 25% мита для китайських електромобілів до чинних 2,5% імпортного мита на транспортні засоби.

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Очікується, що глобальний попит на літій-іонні батареї різко зросте в міру розширення індустрії електромобілів. При цьому необхідна сумарна ємність зросте з приблизно 700 ГВт-год у 2022 році до орієнтовно 4,7 ТВт-год до 2030 року.

У своєму листі сенатори наполягають на подальшому лідерстві США у створенні технології акумуляторів наступного покоління та "альтернативної хімії", яка меншою мірою залежить від китайських мінералів.