США тайно поставляли украинскому спецназу легкие тактические машины Flyer 72 LD

Видео свежее, появилось 31 марта на ФБ-странице одного из четырех полков, образующих недавно созданный украинский Корпус рейнджеров. Об этом сообщает специализированный бельгийский ресурс Army Recognition.

Появление такого транспорта в открытом источнике военной тайны не раскрывает, как и географию его дислокации.

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Однако интерес к увиденной Flyer большой. Во-первых, никаких упоминаний до сих пор об этой легкой тактической машине в ВСУ не было ни в украинских, ни в иностранных СМИ.

Увеличенный в цифровом масштабе автомобиль переднего края Flyer 72 Light Duty. Скриншот: Авто24

Во-вторых, официально по моделям, производителями ни одна из стран-участниц НАТО о чем-то подобном в поставках не сообщала. Не было названия Flyer 72 Light Duty и в списке транспортных траншей из США.

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Вероятно, эта техника была доставлена в Украину тайно. Количество неизвестно, но одна единица точно есть. Не исключено, что производитель Flyer Defense или Пентагон специально прислали этот автомобиль на российско-украинский фронт для тестирования в реальных боевых условиях.

Вот такие транспортные средства находятся на вооружении элитного подразделения специального назначения "Рейнджер". Скриншот: Авто24

Flyer 72 Light Duty с модульной внедорожной платформой используется Силами специальных операций США. Легкий тактический автомобиль может перевозить до девяти человек и имеет грузоподъемность до 5000 фунтов (2267 кг).

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Под капотом стоит 2,0-литровый двигатель BiTurbocharged мощностью 195 лошадиных сил, выдающий 400 Нм крутящего момента в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Здесь полный привод (см. демонстрационное видео внизу). Так что его стихия – внедорожная местность, в т.ч. с горным рельефом. Может развивать максимальную скорость на ровной дороге 120 км/ч и проехать до 805 км.

Легкий тактический автомобиль армейских спецподразделений США Flyer 72 LD. Фото: Flyer Defense

Конфигурация платформы также поддерживает различные системы вооружения, включая пулеметы M2 .50 калибра и установки M240. Благодаря дополнительным комплектам брони, которые достигают уровня защиты от взрывов STANAG Level I, Flyer 72 LD может сбалансировать живучесть и гибкость миссии.