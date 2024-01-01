США таємно поставляли українському спецназу легкі тактичні машини Flyer 72 LD

Відео свіже, з’явилося 31 березня на ФБ-сторінці одного із чотирьох полків, що утворюють нещодавно створений український Корпус рейнджерів. Про це повідомляє спеціалізований бельгійський ресурс Army Recognition.

Поява такого транспорту у відкритому джерелі військової таємниці не розкриває, як і географію його дислокування.

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Однак інтерес до побаченої Flyer неабиякий. По-перше, жодних згадок досі про цю легку тактичну машину в ЗСУ не було ні в українських, ні в іноземних ЗМІ.

Збільшений у цифровому масштабі автомобіль переднього краю Flyer 72 Light Duty. Скриншот: Авто24

По-друге, офіційно за моделями, виробниками жодна з країн-учасниць НАТО про щось подібне у постачаннях не повідомляла. Не було назви Flyer 72 Light Duty й у списку транспортних траншів зі США.

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Ймовірно, цю техніку було доправлено до України таємно. Кількість невідома, але одна одиниця точно є. Не виключено, що виробник Flyer Defense чи Пентагон спеціально надіслали цей автомобіль на російсько-український фронт для тестування в реальних бойових умовах.

Ось такі транспортні засоби перебувають на озброєнні елітного підрозділу спеціального призначення "Рейнджер". Скриншот: Авто24

Flyer 72 Light Duty з модульною позашляховою платформою використовується Силами спеціальних операцій США. Легкий тактичний автомобіль може перевозити до дев’яти осіб і має вантажопідйомність до 5000 фунтів (2267 кг).

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Під капотом стоїть 2,0-літровий двигун BiTurbocharged потужністю 195 кінських сил, що видає 400 Нм крутного моменту в поєднанні з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Тут повний привід (див. демонстраційне відео внизу). Отож його стихія – позашляхова місцевість, в т.ч. з гірським рельєфом. Може розвивати максимальну швидкість на рівній дорозі 120 км/год і проїхати до 805 км.

Легкий тактичний автомобіль армійських спецпідрозділів США Flyer 72 LD. Фото: Flyer Defense

Конфігурація платформи також підтримує різні системи озброєння, включаючи кулемети M2 .50 калібру та установки M240. Завдяки додатковим комплектам броні, які досягають рівня захисту від вибухів STANAG Level I, Flyer 72 LD може збалансувати живучість і гнучкість місії.