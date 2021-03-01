Компания Hyundai Motor готовится представить свою очередную новую модель – совершенно новый Hyundai Bayon, мировая премьера которого запланирована на 2 марта текущего года.

Модель дополнит ряд автомобилей В-сегмента и станет самым компактным кроссовером Hyundai.

Совершенно новый Hyundai Bayon составит компанию моделям Venue, Kona, Tucson и Santa Fe, он станет самым новым участником линейки SUV бренда Hyundai.

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В честь глобального запуска модели девять художников из разных уголков Европы создали уникальные произведения искусства, на которые их вдохновили характерные элементы дизайна нового автомобиля. Часть работ будет презентована во время мировой онлайн-премьеры, а все девять работ будут представлены в ходе кампании, которая будет посвящена выводу модели на рынок.

Название модели Bayon перекликается с городком Байонна на юго-западе Франции. Новый компактный кроссовер вполне подходит как для городских поездок, так и для загородных путешествий.

Hyundai снова удивит уникальным дизайном – удлиненные и узкие дневные ходовые огни, которые размещены отдельно от фар головного света, создают выразительную световую архитектуру модели. Воздухозаборник на фронтальной части делает автомобиль визуально шире, а массивная решетка радиатора придает модели уверенный вид. Задние фонари соединены между собой тонкой красной линией и имеют характерную стреловидную форму.

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Абсолютно новый Bayon – новейшая модель Hyundai, выполненная в дизайнерской стилистике бренда “Чувственная спортивность” (Sensuous Sportiness), которая сочетает эмоциональный опыт с инновационными дизайнерскими решениями.

Мировая премьера совершенно нового Hyundai Bayon запланирована на 11:00 (по киевскому времени) 2-го марта 2021 года. Приглашаем присоединиться к мероприятию по ссылке.