Компанія Hyundai Motor готується представити свою чергову нову модель – абсолютно новий Hyundai Bayon, світова прем’єра якого запланована на 2 березня поточного року.

Модель доповнить ряд автомобілів В-сегменту та стане найкомпактнішим кросовером Hyundai.

Абсолютно новий Hyundai Bayon складе компанію моделям Venue, Kona, Tucson та Santa Fe, він стане найновішим учасником лінійки SUV бренду Hyundai.

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На честь глобального запуску моделі дев’ять художників з різних куточків Європи створили унікальні витвори мистецтва, на які їх надихнули характерні елементи дизайну нового автомобіля. Частина робіт буде презентована під час світової онлайн-прем'єри, а всі дев’ять робіт будуть представлені в ході кампанії, що буде присвячена виводу моделі на ринок.



Назва моделі Bayon перегукується з містечком Байонна на південному заході Франції. Новий компактний кросовер цілком підходить як для міських поїздок, так і для заміських подорожей.

Hyundai знову здивує унікальним дизайном – видовжені та вузькі денні ходові вогні, котрі розміщені окремо від фар головного світла, створюють виразну світлову архітектуру моделі. Повітрозабірник на фронтальній частині робить автомобіль візуально ширшим, а масивна решітка радіатора додає моделі впевненого вигляду. Задні ліхтарі поєднані між собою тонкою червоною лінією та мають характерну стрілоподібну форму.

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Абсолютно новий Bayon – найновіша модель Hyundai, виконана в дизайнерській стилістиці бренду “Чуттєва спортивність” (Sensuous Sportiness), що поєднує емоційний досвід із інноваційними дизайнерськими рішеннями.

Світова прем’єра абсолютно нового Hyundai Bayon запланована на 11:00 (за київським часом) 2-го березня 2021 року. Запрошуємо приєднатися до заходу за посиланням.