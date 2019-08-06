Закон "О внесении изменений... относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей" подписан президентом.

Закон, предусматривающий привилегии электромобилей относительно стоянки на определенных местах, 6 августа подписан главой государства.

Согласно Закону, вводятся штрафы для владельцев обычных автомобилей, если они будут стоять на местах для парковки электромобилей. Такие места будут обозначены соответствующей разметкой и дорожными знаками.

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В частности, статья 122 КоУАП после части пятой дополнена новой частью такого содержания:

"Остановка или стоянка транспортных средств на местах, которые обозначены соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), а так же создание помех водителям транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими) в остановке или стоянке, – влекут за собой наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан", а это от 340 до 510 грн.

Впрочем, в Правилах дорожного движения, которые утверждает Кабинет Министров Украины, отсутствуют как разметка, так и знаки "Для электромобилей". Да и полицейский не может знать, автомобиль с каким типом двигателя перед ним стоит (много электромобилей выпускаются в том же кузове, что и авто с ДВС). Поэтому выполнение этого закона после публикации в официальной прессе (это может произойти уже до конца недели или в начале следующей) проблематично.

Этим же законом поручено Кабинету министров разработать знаки и разметку "Для электромобилей", а также специальные номерные знаки с зелеными символами, которые предоставят возможность другим автовладельцам и полицейским отличать электрические транспортные средства среди других. Однако на это Кабмину предоставляется 6 месяцев.

Учитывая, что новый Кабинет министров только будет создаваться в начале осени, вряд ли он выполнит это поручение быстрее, чем указанный в Законе срок. Так что привилегии для электромобилей будут действующими в Украине не ранее, чем в начале 2020 года.

Напомним, что Tesla Model S и Model X снова можно заряжать бесплатно.