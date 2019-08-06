Закон "Про внесення змін… щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів" підписано президентом.

Закон, який передбачає привілеї електромобілів щодо стоянки на певних місцях, 6 серпня підписано главою держави.

Згідно Закону, вводяться штрафи для власників звичайних автомобілів, якщо вони будуть стояти на місцях для парковки електромобілів. Такі місця будуть позначені відповідною розміткою та дорожніми знаками.

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Зокрема, статтю 122 КоУАП після частини п’ятої доповнено новою частиною такого змісту:

"Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), а так само створення перешкод водіям транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома) у зупинці або стоянці, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а це від 340 до 510 грн.

Втім, у Правилах дорожнього руху, які затверджує Кабінет Міністрів Україні, відсутні як розмітка, так і знаки "Для електромобілів". Та й поліцейський не може знати, автомобіль з яким типом двигуна перед ним стоїть (багато електромобілів випускаються в тому ж кузові, що й авто з ДВЗ). Тому виконання цього закону після публікації його в офіційній пресі (це може статися вже до кінця тижня чи на початку наступного) проблематичне.

Цим же законом доручено Кабінету міністрів розробити знаки та розмітку "Для електромобілів", а також спеціальні номерні знаки з зеленими символами, які нададуть змогу іншим автовласникам та поліцейським відрізняти електричні транспортні засоби з-поміж інших. Однак на це Кабміну надається 6 місяців.

Враховуючи, що новий Кабінет міністрів тільки буде створюватись на початку осені, навряд чи він виконає це доручення швидше за вказаний у Законі термін. Так що привілеї для електромобілів будуть чинними в Україні не раніше, ніж на початку 2020 року.

Нагадаємо, що Tesla Model S та Model X знову можна заряджчати безкоштовно.