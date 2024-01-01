Старая советская ЗРК начала стрелять современными авиационными ракетами

В рамках проекта “HORNET” эта организация вложила в модернизацию ЗРК более 14 миллионов гривен. Такое обновление позволит сбивать не только вражеские беспилотники, но и вертолеты, самолеты и ракеты.

Сообщается, что обновленные ЗРК получили зенитные ракетные полки Сухопутных войск ВСУ, которые имеют на вооружении "Осы". Новость приятна еще и тем, что Благотворительная организация сообщила о своеобразном подарке Сухопутным войскам к их профессиональному празднику.

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Благотворители из БФ "Вернись живым" уверяют, что благодаря "HORNET" комплексы после модернизации могут работать не только со штатными дефицитными ракетами 9М33М3 "земля – воздух", но и с управляемыми ракетами "воздух – воздух" Р-73, которых в ВСУ достаточно.

"Авиационная ракета имеет некоторое преимущество, ведь работает по принципу "выстрелил - забыл", ее не надо сопровождать как штатную ракету "Осы". Сразу после выстрела Р-73 можно перемещаться с позиций, чтобы не получить ответный удар", – объясняет консультант "Вернись живым", военнослужащий Алексей Дубинка.

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Модернизированную "Оса" можно считать аналогом программы "FrankenSAM", которую с помощью США реализуют в Воздушных силах ВСУ. Отличие лишь в том, что для ВВС в рамках "FrankenSAM" используются ракеты "воздух – воздух" Р-73 от партнеров, а в "HORNET" – речь идет о ракетах и зенитных ракетных комплексах, которые Сухопутные войска используют еще с 1970-х годов.

ЗРК "Оса" размещается на специальном трехосном шасси БАЗ-5937 с полным приводом 6х6. Его разрабатывали специально под ЗРК, но впоследствии начали ставить другие надстройки, как боевые, так и инженерные. Чуть реже в экспериментальном заказе изготавливали медико-санитарные версии, но они себя не оправдали.

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Эта ходовая имеет лодочный корпус кузова с водометами для передвижения по воде. По суше может передвигаться со скоростью 80 км/ч, а по водоему – в десять раз медленнее, 8 км/ч.

Фото: Вернись живым