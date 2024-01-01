Стара радянська ЗРК почала стріляти сучасними авіаційними ракетами

В рамках проєкту "HORNET" ця організація вклала у модернізацію ЗРК понад 14 мільйонів гривень. Таке оновлення дозволить збивати не лише ворожі безпілотники, але й гелікоптери, літаки та ракети.

Повідомляється, що оновлені ЗРК отримали зенітні ракетні полки Сухопутних військ ЗСУ, які мають на озброєнні "Оси". Новина приємна ще й тим, що Благодійна організація сповістила про своєрідний дарунок Сухопутним військам до їх професійного свята.

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Доброчинці з БФ "Повернись живим" запевняють, що завдяки "HORNET" комплекси після модернізації можуть працювати не лише зі штатними дефіцитними ракетами 9М33М3 "земля – повітря", але й з керованими ракетами "повітря – повітря" Р-73, яких в ЗСУ вдосталь.

"Авіаційна ракета має деяку перевагу, адже працює за принципом «вистрілив – забув», її не треба супроводжувати як штатну ракету «Оси». Одразу після пострілу Р-73 можна переміщатися з позицій, щоб не отримати удар у відповідь", – пояснює консультант «Повернись живим», військовослужбовець Олексій Дубинка.

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Модернізовану "Оса" можна вважати аналогом програми "FrankenSAM", яку за допомогою США реалізують у Повітряних силах ЗСУ. Відмінність лише в тому, що для ВПС у межах "FrankenSAM" використовуються ракети "повітря – повітря" Р-73 від партнерів, а в "HORNET" – йдеться про ракети та зенітні ракетні комплекси, які Сухопутні війська використовують ще з 1970-х років.

ЗРК "Оса" розміщується на спеціальному тривісному шасі БАЗ-5937 з повним приводом 6х6. Його розробляли спеціально під ЗРК, але згодом почали ставити інші надбудови, як бойові, так й інженерні. Трохи рідше в експериментальному замовленні виготовляли медико-санітарні версії, але вони себе не виправдали.

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Ця ходова має човноподібний корпус кузова з водометами для пересування по воді. Суходолом може пересуватися зі швидкістю 80 км/год, а водоймою – у десять разів повільніше, 8 км/год.

Фото: Повернись живим