Stellantis готовит выход роботакси на дороги Европы уже в 2026 году

Речь идет о выходе на европейские дороги автономных транспортных средств 4-го уровня(L4). Это – полное автономное вождение, в процессе которого система самостоятельно управляет автомобилем без участия водителя.

Как сообщает в своем пресс-релизе Stellantis, вместе с китайскими партнерами они закладывают основу широких применений автономных услуг мобильности для товаров и людей.

Фургоны LCV станут "подопытными"

Сначала все внимание сосредоточат на легких коммерческих транспортных средствах. Ожидается, что испытания автомобилей будет базироваться на Peugeot e-Traveller. Оно начнется в ближайшее время, подготовка займет всего несколько месяцев.

Постепенное внедрение роботакси в европейских городах планируется запустить с 2026 года. В Китае легковые беспилотные такси с программным обеспечением Pony.ai (см. видео ниже) уже становятся привычным явлением.

Практика автономной мобильности уровня SAE 4 (hands-off, eyes-off), т.е. L4, должна перейти и на европейские дороги и улицы.

Китайцы придут на помощь

В сообщении Stellantis говорится о том, что транспортные средства будут оснащены программным обеспечением для автономного вождения Pony.ai и платформой Stellantis AV-Ready Medium-Size Van (K0), что соответствует полностью автоматизированному вождению 4-го уровня.

Что стало основанием для сотрудничества:

Stellanti и Pony.ai подписали меморандум о взаимопонимании;

предусмотрено интегрировать алгоритмы программного обеспечения автономного вождения от Pony.ai в электрическую платформу Stellantis;

испытания сначала сосредоточат на группе транспорта, принадлежащего к классу легких коммерческих автомобилей;

электрические фургоны среднего размера идеально подходят для роботизированных такси;

базовым для тестов станет электрический фургон Peugeot e-Travelle;

основной локацией испытаний выбраны дороги Люксембурга.

Беспилотными таксомоторами не ограничатся

Ужу заявлено, что после испытаний в сегменте роботизированных такси уровня SAE 4 сотрудничество перенесут в сегмент доставки грузов в городской дистрибуции, в т.ч. подвоза товаров "последней мили" и т.д.

"Полностью автоматизированные транспортные средства, не требующие водителей, имеют потенциал изменить способ передвижения людей по нашим городам. Они могут обеспечить безопасные и доступные варианты", – говорит главный инженер и технический директор Stellantis Нед Курик, отмечая, что программы автономных автомобилей Pony.ai считаются одними из лучших в мире (см. видео ниже).



Платформа европейская, программа – китайская

Для этого Stellantis разработала платформы AV-Ready. На нынешнем этапе это уже усовершенствованная платформа для поддержки возможностей SAE Level 4 с помощью технологических обновлений.

Она уже совместима с расширенными наборами датчиков для интеграции программного обеспечения автономного вождения. Это соответствует самым высоким стандартам безопасности и надежности для управления без участия водителя и наблюдения.

Выбор на китайскую Pony.ai выпал оправданно: партнер выделяется в этой теме и имеет хорошие наработки. Предварительные испытания легковых автомобилей, в т.ч. таксомоторов, дали хорошие результаты.