Stellantis готує вихід роботаксі на дороги Європи вже у 2026 році

Мова йде про вихід на європейські дороги автономних транспортних засобів 4-го рівня (L4). Це – повне автономне водіння, у процесі якого система самостійно керує автомобілем без участі водія.

Як повідомляє у своєму пресрелізі Stellantis, разом з китайськими партнерами вони закладають основу широких застосувань автономних послуг мобільності для товарів та людей.

Фургони LCV стануть "піддослідними"

Спочатку всю увагу зосередять на легких комерційних транспортних засобах. Очікується, що випробування автомобілів базуватиметься на Peugeot e-Traveller. Воно розпочнеться найближчим часом, підготовка займе всього кілька місяців.

Поступове впровадження роботаксі у європейських містах планується запустити з 2026 року. У Китаї легкові безпілотні таксі з програмним забезпеченням Pony.ai (див. відео нижче) вже стають звичним явищем.

Практика автономної мобільності рівня SAE 4 (hands-off, eyes-off), тобто L4, має перейти й на європейські дороги та вулиці.

Китайці прийдуть на поміч

У повідомленні Stellantis йдеться про те, що транспортні засоби будуть оснащені програмним забезпеченням для автономного водіння Pony.ai та платформою Stellantis AV-Ready Medium-Size Van (K0), що відповідає повністю автоматизованому водінню 4-го рівня.

Що стало підставою для співпраці:

Stellanti та Pony.ai підписали меморандум про взаєморозуміння;

передбачено інтегрувати алгоритми програмного забезпечення автономного водіння від Pony.ai в електричну платформу Stellantis;

випробування спочатку зосередять на групі транспорту, що належить до класу легких комерційних автомобілів;

електричні фургони середнього розміру ідеально підходять для роботизованих таксі;

базовим для тестів стане електричний фургон Peugeot e-Travelle;

основною локацією випробувань обрано дороги Люксембурга.

Безпілотними таксомоторами не обмежаться

Ужу заявлено, що після випробувань у сегменті роботизованих таксі рівня SAE 4 співпрацю перенесуть у сегмент доставлення вантажів у міській дистрибуції, у т.ч. підвозу товарів "останньої милі" тощо.

"Повністю автоматизовані транспортні засоби, які не потребують водіїв, мають потенціал змінити спосіб пересування людей по наших містах. Вони можуть забезпечити безпечні та доступні варіанти", — каже головний інженер і технічний директор Stellantis Нед Курік, зазначаючи, що програми автономних автомобілів Pony.ai вважаються одними з найкращих у світі (див. відео нижче).



Платформа європейська, програма – китайська

Для цього Stellantis розробила платформи AV-Ready. На нинішньому етапі це вже вдосконалена платформа для підтримки можливостей SAE Level 4 за допомогою технологічних оновлень.

Вона вже сумісна із розширеними наборами датчиків для інтеграції програмного забезпечення автономного водіння. Це відповідає найвищим стандартам безпеки та надійності для керування без участі водія та спостереження.

Вибір на китайську Pony.ai випав виправдано: партнер виділяється у цій темі та має гарні напрацювання. Попередні випробування легкових автомобілів, у т.ч. таксомоторів, дали гарні результати.