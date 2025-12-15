Столичные власти забрали у "Миниципальной стражи" девять кроссоверов

Автомобили в полной цветовой гамме и маркировке, присущие столичной структуре, уже в войсках. Как говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, машины вручены адресно четырем подразделениям.

Модели не указано, но с фото и видео видно, что это Renault Duster. Они стали самой массовой моделью в комплектации автопарков Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, лесной охраны.

Duster не очень падок на горючее

Теперь машины столичной стражи послужат военным. Поскольку их описание редакция Авто24 неоднократно подавала в выпусках новостей, то повторяться не будем.

Стоит лишь добавить, что Duster является одной из немногих машин, которая в смешанном цикле потребляет всего 5 литров дизельного топлива на каждую сотню пробега. В городском потоке берет 5,2 л, а в пригородном режиме расходы наименьшие – 4,8 л/100 км.

Передана в войска техника относительно новая, ухоженная и в хорошем техническом состоянии, но маркировка указывает, что машины уже были в эксплуатации. Фото: Киев, мэрия

Машина пятиместная (1+1+3) и пятидверная с багажным отсеком на 542 л. Это не болид, но до сотни разгоняется за 13 секунд, что для кроссовера довольно хороший показатель.

Кому поступили кроссоверы

В список получателей Duster вошли 532-й отдельный ремонтно-восстановительный полк, 12-я бригада специального назначения "Азов", спецподразделение "Омега" НГУ, рота Огня батальона "Свобода".

В некоторые автопарки поступило сразу две машины. Скажем, рота ОГНЯ на своей ФБ-странице уже похвасталась, что ее автопарк "Муниципальная охрана" столицы усилила сразу двумя машинами.