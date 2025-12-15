Столична влада забрала у "Мініципальної варти" дев'ять кросоверів

Автомобілі у повній колірній гамі та маркуванні, що притаманні столичній структурі, вже у військах. Як йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації, машини вручено адресно чотирьом підрозділам.

Моделі не вказано, але з фото та відео видно, що це Renault Duster. Вони стали наймасовішою моделлю в комплектації автопарків Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, лісової охорони.

Duster до пального не дуже ласий

Тепер машини столичної варти послужать військовим. Оскільки їх опис редакція Авто24 неодноразово подавала у випусках новин, то повторюватися не будемо.

Варто лише додати, що Duster є однією з небагатьох машин, яка у змішаному циклі споживає лише 5 літрів дизельного пального на кожну сотню пробігу. В міському потоці бере 5,2 л, а в приміському режимі витрати найменші – 4,8 л/100 км.

Передана у війська техніка відносно нова, доглянута та у доброму технічному стані, але маркування вказує, що машини уже були в експлуатації. Фото: Київ, мерія

Машина п'ятимісна (1+1+3) та п'ятидверна з багажним відсіком на 542 л. Це не болід, але до сотні розганяється за 13 секунд, що для кросовера доволі гарний показник.

Кому надійшли кросовери

До списку одержувачів Duster увійшли 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк, 12-та бригада спеціального призначення "Азов", спецпідрозділ "Омега" НГУ, рота Вогню батальйону "Свобода".

До деяких автопарків надійшло відразу дві машини. Скажімо, рота ВОГНЮ на своїй ФБ-сторінці уже похвалилася, що її автопарк "Муніципальна охорона" столиці підсилила відразу двома машинами.