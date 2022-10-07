В крупных украинских городах, в которых не ведутся боевые действия, местные власти и дальше принудительно эвакуируют автомобили граждан, нарушающих правила парковки. Разберемся, в каких случаях автомобиль могут забрать эвакуатором и что делать в таком случае.

Моральная сторона эвакуации автомобилей во время войны достаточно спорна, ведь в случае наступления вражеских войск автомобиль для украинских семей может стать единственным средством спасения. Впрочем, нынешние законы ничего не говорят об эвакуации машин во время военного или чрезвычайного положения, чем активно пользуются местные власти.

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Согласно ч. 3 ст. 265-4 КУоАП, эвакуация разрешена только тех автомобилей, которые “существенно препятствуют дорожному движению”. В этой же статье определен четкий перечень причин, когда инспектор по парковке может отправить автомобиль на штрафплощадку.

Размещение транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения, если транспортное средство:

1) поставлено на проезжей части в два и более ряда;

2) расположено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, а именно:

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в туннелях;

на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;

на перекрестках и ближе 10 метров от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки напротив бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 метров;

ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии – ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

ближе 10 метров от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда;

расположен на обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой местах, предназначенных для парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими);

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3) своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;

4) расположен на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

5) расположен на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;

6) препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

7) нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что он блокирует проезд по двум или более полосам движения.

Так выглядит штрафплощадка

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Что делать, если автомобиль эвакуировали

Если вернувшись на место, где был припаркован автомобиль, вы его не нашли – звоните по телефону в полицию. Там сразу подскажут, действительно ли автомобиль эвакуировали (если нет, это уже угон) и куда обращаться, чтобы его вернуть. Обычно полиция предоставляет контакты инспекции по парковке и уточняет, где находится штрафплощадка.

Добравшись до штрафплощадки, нужно будет уплатить штраф за нарушение правил стоянки, услуги эвакуатора и услуги площадки по хранению автомобилей. Все вместе обойдется около 2000 гривен. Следует отметить, что в столице благодаря современным системам оплаты через мобильное приложение все происходит относительно удобно и быстро.

Получив автомобиль, можно обратиться в суд и обжаловать решение инспектора по парковке об эвакуации. Шансы вернуть назад потраченные средства и получить дополнительную компенсацию очень высоки, но процедура непростая. Инструкцию, как это сделать правильно и максимально эффективно, можно найти по этой ссылке.