У великих українських містах, в яких не ведуться бойові дії, місцева влада й надалі примусово евакуює автомобілі громадян, які порушують правила паркування. Тож розберемось, у яких випадках автомобіль можуть забрати евакуатором і що робити у такому випадку.

Моральна сторона евакуації автомобілів під час війни досить спірна, адже у випадку наступу ворожих військ автомобіль для українських сімей може стати чи не єдиним засобом порятунку. Втім, нинішні закони нічого не кажуть про евакуацію машин під час воєнного або надзвичайного стану, чим активно користується місцева влада.

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Згідно ч. 3 ст. 265-4 КУпАП, евакуація дозволена лише тих автомобілів, які «суттєво перешкоджають дорожньому руху». У цій же статті визначений чіткий перелік причин, коли інспектор з паркування може відправити автомобіль на штрафмайданчик.

Розміщення транспортного засобу є таким, що суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, якщо транспортний засіб:

1) поставлено на проїзній частині у два і більше рядів;

2) розташовано у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, а саме:

на залізничних переїздах;

на трамвайних коліях;

на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях;

на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;

на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;

на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів;

ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а за їх відсутності - ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;

у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;

ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

розташовано на позначених відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою місцях, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома);

Київські інспектори евакуюють навіть дуже дорогі автомобілі

3) своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками;

4) розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;

5) розташовано на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці;

6) перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;

7) порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

Так виглядає штрафмайданчик

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Що робити, якщо автомобіль евакуювали

Якщо повернувшись на місце, де був запаркований автомобіль, ви його не знайшли – телефонуйте в поліцію. Там одразу підкажуть, чи насправді автомобіль евакуювали (якщо ні, то це вже викрадення) і куди звертатись, щоб його повернути. Зазвичай поліція надає контакти інспекції з паркування та уточнює, де розташовано штрафмайданчик.

Діставшись до штрафмайданчика, потрібно буде сплатити штраф за порушення правил стоянки, послуги евакуатора та послуги майданчика зі зберігання автомобілів. Усе разом обійдеться близько 2000 гривень. Слід зазначити, що у столиці, завдяки сучасним системам сплати через мобільний додаток, все відбувається відносно зручно та швидко.

Отримавши автомобіль можна звернутись до суду та оскаржити рішення інспектора з паркування про евакуацію. Шанси повернути назад витрачені кошти та отримати додаткову компенсацію дуже високі, але процедура непроста. Інструкцію як це зробити правильно та максимально ефективно, можна знайти за цим посиланням.