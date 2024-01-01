Студенты ПТУ будут ремонтировать автомобили за деньги

Будет действовать новая учебная структура на базе Межрегионального высшего профессионального училища автомобильного транспорта и строительства. Там профессиональное образование получают две сотни студентов.

Создать такой "Автохаб" удалось благодаря сочетанию нескольких источников финансирования, суммарной стоимостью 6,62 миллиона гривен. Об этом событии одновременно сообщили Львовская мэрия и областная государственная администрация.

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Поэтому создана современная материально-техническая база с полным спектром современного оборудования для диагностики и обслуживания автомобилей. Это поможет студентам получать практический опыт работы на современном оборудовании.

Будущие ремонтники на современной материальной базе взялись ремонтировать гуманитарные автомобили для Сил обороны. Фото: Роман Балука, Львовская мэрия

В частности, в мастерских, классах и лабораториях появились подъемники, шиномонтажный пост, станция обслуживания и заправки кондиционеров, стенд развал схождения 3D. Есть новое оборудование для компьютерной диагностики, в т.ч. разных производителей на разные типы автомобилей.

"Если классическая мастерская может выполнять какую-то одну функцию, то здесь максимально все близко к производственным условиям. Мы старались располагать рабочие участки в соответствии с тем как они функционируют в хороших автосервисах. Все учебно-практические локации, которые мы делаем, обязательно идут в паре с теоретическим кабинетом", – рассказывает заместитель директора по учебно-производственной работе Святослав Витвицкий.

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Такой подход соответствует современным стандартам подготовки специалистов: теория и практика в заведении на одной локации. За средства спецфонда училища проведены ремонтные работы в помещениях. На это у заведения ушел ровно год.

Необходимый практический опыт для будущей работы студенты получат на современном оборудовании с реальными автомобилями. Фото: Роман Балука, Львовская мэрия

"Здесь лучше всего оборудованы, чтобы подготовленные специалисты умели ремонтировать все автомобили, а не только старые ЗиЛы", – уточнил директор училища Назар Закаль.

Начинается еще одно хорошее дело: в хабе воспитанники не только будут учиться, но и предоставлять платные услуги для владельцев авто, тем самым зарабатывая средства для спецфонда заведения, его развития и совершенствования.

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На СТО учебно-производственного центра можно будет заранее записаться, официально оплатить в кассу заведения по действующим тарифам стоимость ремонта, диагностики или сервисного обслуживания и получить высококачественную услугу.

На прошлой неделе современные учебно-производственные хабы открылись уже в трех львовских учреждениях профессионально-технического образования (см. видео внизу). Кроме описанного выше автомобильного хаба современные учебные центры развернуты для подготовки специалистов витражного искусства и печатного дела.