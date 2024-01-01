Студенти ПТУ ремонтуватимуть автомобілі за гроші

Діятиме нова навчальна структура на базі Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва. Там фахову освіту здобувають дві сотні студентів.

Створити такий "Автохаб" вдалося завдяки поєднанню кількох джерел фінансування, сумарною вартістю 6,62 мільйона гривень. Про цю подію одночасно повідомили Львівська мерія та обласна державна адміністрація.

Читайте також Ліцеїсти на Буковині отримали для навчання трактори та вантажівки на 800 тисяч євро

Відтак створено сучасну матеріально-технічну базу з повним спектром сучасного обладнання для діагностики та обслуговування автомобілів. Це допоможе студентам здобувати практичний досвід роботи на сучасному обладнанні.

Майбутні ремонтники на сучасній матеріальній базі взялися ремонтувати гуманітарні автівки для Сил оборони. Фото: Роман Балука, Львівська мерія

Зокрема, в майстернях, класах та лабораторіях з’явилися підіймачі, шиномонтажний пост, станція обслуговування та заправки кондиціонерів, стенд розвал сходження 3D. Є нове обладнання для комп’ютерної діагностики, в т.ч. різних виробників на різні типи автомобілів.

"Якщо класична майстерня може виконувати якусь одну функцію, то тут максимально все близько до виробничих умов. Ми старались розташовувати робочі ділянки відповідно до того як вони функціонують в хороших автосервісах. Усі навчально-практичні локації, які ми робимо, обов'язково йдуть в парі з теоретичним кабінетом", – розповідає заступник директора з навчально-виробничої роботи Святослав Витвицький.

Читайте також Студенти училища отримали 9 тракторів: що вони на них робитимуть

Такий підхід відповідає сучасним стандартам підготовки спеціалістів: теорія і практика в закладі на одній локації. За кошти спецфонду училища проведено ремонтні роботи в приміщеннях. На це у закладу пішов рівно рік.

Необхідний практичний досвід для майбутньої роботи студенти здобудуть на сучасному обладнанні з реальними автівками. Фото: Роман Балука, Львівська мерія

"Тут найкраще обладнані, щоб підготовлені спеціалісти вміли ремонтувати всі автомобілі, а не лише старі ЗіЛи", – уточнив директор училища Назар Закаль.

Започатковується ще одна гарна справа: у хабі вихованці не лише будуть навчатися, але й надаватимуть платні послуги для власників авто, цим самим заробляючи кошти для спецфонду закладу, його розвитку і вдосконалення.

Читайте також Що робитимуть японські екскаватори у харківському метро

На СТО навчально-виробничого центру можна буде завчасно записатись, офіційно оплатити у касу закладу за чинними тарифами вартість ремонту, діагностики чи сервісного обслуговування та отримати високоякісну послугу.

Загалом сучасні навчально-виробничі хаби створено вже у трьох львівських закладах професійно-технічної освіти (див. відео внизу). Окрім описаного вище автомобільного хабу сучасні навчальні центри розгорнуто для підготовки фахівців вітражного мистецтва та друкарської справи.