Компактный спорткар второго поколения долгое время существовал лишь в слухах, а теперь производитель обнародовал первый официальный тизер новинки и назвал время премьеры.

Японский автопроизводитель обещает представить Subaru BRZ 2022 модельного года сразу в производственной форме, готовой к запуску на конвейере. Презентация состоится онлайн.

Также интересно: Volkswagen Golf R 2022 дебютировал с мотором на 315 сил и дрифт-режимом

Замаскированные прототипы BRZ уже были замечены на дорогах общего пользования в штате Мичиган, а один такой прототип был показан участникам благотворительной акции в прошлом месяце.

Пока неизвестно, будет ли иметь новое купе Subaru BRZ близнеца от Toyota, как это было раньше, хотя именно от последней спорткар должен получить платформу, "Субару" же занимается разработкой двигателя. Впрочем, не исключается и появление под капотом Subaru BRZ мотора от новой Toyota Supra. Также предполагается появление горячих версий модели в исполнении WRX и STI.

Все детали должны раскрыться через каких-то пару недель, поэтому оставайтесь с нами, чтобы первыми узнать подробности о новом поколении Subaru BRZ.

Фото: Subaru BRZ первого поколения / Subaru