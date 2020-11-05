Компактний спорткар другого покоління довгий час існував лиш в чутках, а тепер виробник оприлюднив перший офіційний тізер новинки та назвав час прем'єри.

Японський автовиробник обіцяє представити Subaru BRZ 2022 модельного року одразу у виробничій формі, готовій для запуску на конвеєрі. Презентація відбудеться онлайн.

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Замасковані прототипи BRZ вже були помічені у маскуванні на дорогах загального користування у штаті Мічиган, а один такий прототип був показаний учасникам благодійної акції минулого місяця.

Наразі невідомо, чи матиме нове купе Subaru BRZ близнюка від Toyota, як це було раніше, хоча саме від останньої спорткар повинен отримати платформу, “Субару” ж займається розробкою двигуна. Втім, не виключається і поява під капотом Subaru BRZ мотора від нової Toyota Supra. Також передбачається поява гарячих версій моделі у виконанні WRX та STI.

Усі деталі повинні розкритись за якихось пару тижнів, тож залишайтесь з нами, щоб першими дізнатись подробиці про нове покоління Subaru BRZ.



Фото: Subaru BRZ першого покоління / Subaru