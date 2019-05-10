Австралийский юмор в рекламе.

Приобрели бы себе пару роликовых коньков Jimny, чтобы кататься по австралийской пустыне? Так или иначе, сама идея внедорожных роликов кажется веселой.

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Suzuki Jimny нового поколения – миниатюрный "Кубик" с яркой палитрой окраски кузова. При этом японский внедорожник унаследовал от предшественника вполне серьезные вездеходные свойства, полный привод и рамную конструкцию. Новичок уже успел получить немало положительных отзывов и профессиональных наград, главной из которых является титул World Urban Car на конкурсе “Всемирный автомобиль года”.

Другая двойственность Jimny 2019 заключается в том, что дома в Японии он может считаться кей-каром, поскольку предлагается с трехцилиндровым турбо-моторчиком емкостью 658 “кубиков” и производительностью в 63 л.с. За пределами Японии внедорожник доступен с полуторалитровым четырехцилиндровым агрегатом мощностью в 100 л.с. и 130 Нм. Покупатели имеют выбор пятиступенчатой механической коробкой передач или четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

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