Австралійський гумор у рекламі.

Придбали б собі пару роликових ковзанів Jimny, щоб кататись по австралійській пустелі? Так чи інакше, сама ідея позашляхових роликів здається веселою.

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Suzuki Jimny нового покоління – мініатюрний “Кубік” з яскравою палітрою забарвлення кузову. При цьому японський позашляховик успадкував від попередника цілком серйозні всюдиходні властивості, повний привід і рамну конструкцію. Новачок вже встиг отримати чимало схвальних відгуків і професійних нагород, головною з яких є титул World Urban Car на цьогорічному конкурсі Всесвітній автомобіль року.



Інша двоякість Jimny 2019 полягає у тому, що вдома в Японії він може вважатись кей-каром, оскільки пропонується з трициліндровим турбо-моторчиком ємністю 658 “кубиків” і продуктивністю у 63 к.с. За межами Японії позашляховик доступний з півторалітровим чотирициліндровим агрегатом потужністю у 100 к.с. і 130 Нм. Покупці мають вибір п'ятиступінчастою механічною коробкою передач або чотириступінчастою автоматичною коробкою передач.

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