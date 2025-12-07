Сын отыскал давно потерянный Lamborghini своего отца: помогла одна уникальная деталь

Как рассказывает Autoevolution, семья Темерианов связана с автоиндустрией с момента, когда дед Джона эмигрировал в США из Франции в 1957 году. Он начал работать на заправке в Спрингфилде, штат Массачусетс, а впоследствии смог купить ее и назвал “Гараж медицинского центра” - просто потому, что рядом был медцентр, и клиентам было легко найти место.

Он работал без выходных и постепенно стал ремонтировать Ferrari, покупать и реставрировать запчасти и автомобили. Через его гараж прошли все культовые модели того времени. Несмотря на желание дедушки отогнать сына от тяжелой работы, отец Джона все же оказался в гараже - и очень быстро показал талант.

В 13 лет он впервые отремонтировал двигатель, а в 16 ездил в школу на Lamborghini Miura. Авто купили за довольно небольшие на то время деньги - примерно за 4000–5000 долларов. Дедушка сразу поставил строгое условие: парень должен был работать в гараже бесплатно и учиться только на отлично.

Впоследствии он продал свою первую Miura, приобрел другую без двигателя, восстановил ее и перепродал. Так он дошел до уникального экземпляра: красного Lamborghini Miura с черным кожаным салоном и хромированными зеркалами. Таких в США не было. Но он и не подозревал, что когда-то судьба вернет этот автомобиль в семью.

Спустя десятилетия неожиданная встреча стала возможной благодаря настойчивому молодому парню из Канады. Он писал Джону Темериану в соцсетях, просил работу и даже пришел в офис Curated в кепке с логотипом компании, будто уже принадлежал к команде. Настойчивость сработала - и его наняли.

За два месяца он просмотрел десятки авто, среди которых был красный Lamborghini Miura 1971 года, стоявший в калифорнийском гараже более двадцати лет. Машина была в плохом состоянии, но сохранила полностью оригинальный комплект: стекла, хром, кожу, даже шины. Данные Международного реестра Lamborghini указывали, что это - единственная Miura S такого цвета и конфигурации.

Джон узнал машину почти сразу. Но чтобы убедиться, нужно было увидеть одну деталь. Его отец прибыл в Майами, и, только взглянув на боковую часть капота, сразу узнал установленную им когда-то сигнализацию - странный замок, характерный только для автомобилей, которые проходили через их семейный гараж.

Это стало абсолютным доказательством. Через две недели нашлась старая фотография, которая подтвердила идентичность. Так давно потерянный Lamborghini вернулся в семью, замкнув круг истории, который начался более полувека назад в маленьком гараже Спрингфилда.