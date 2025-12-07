Син відшукав давно втрачений Lamborghini свого батька: допомогла одна унікальна деталь

Як розповідає Autoevolution, родина Темеріанів пов’язана з автоіндустрією з моменту, коли дід Джона емігрував у США з Франції в 1957 році. Він почав працювати на заправці в Спрінґфілді, штат Массачусетс, а згодом зміг купити її та назвав “Гараж медичного центру” — просто тому, що поруч був медцентр, і клієнтам було легко знайти місце.

Він працював без вихідних і поступово став ремонтувати Ferrari, купувати та реставрувати запчастини й автомобілі. Через його гараж пройшли всі культові моделі того часу. Попри бажання дідуся відігнати сина від важкої роботи, батько Джона все ж опинився в гаражі — і дуже швидко показав талант.

У 13 років він вперше відремонтував двигун, а у 16 їздив до школи на Lamborghini Miura. Авто купили за доволі невеликі на той час гроші — приблизно за 4000–5000 доларів. Дідусь одразу поставив сувору умову: хлопець мав працювати в гаражі безкоштовно та вчитися лише на відмінно.

Згодом він продав свою першу Miura, придбав іншу без двигуна, відновив її й перепродав. Так він дійшов до унікального екземпляра: червоного Lamborghini Miura з чорним шкіряним салоном і хромованими дзеркалами. Таких у США не було. Але він і гадки не мав, що колись доля поверне цей автомобіль у родину.

Через десятиліття несподівана зустріч стала можливою завдяки наполегливому молодому хлопцю з Канади. Він писав Джону Темеріану в соцмережах, просив роботу й навіть прийшов до офісу Curated у кепці з логотипом компанії, ніби вже належав до команди. Наполегливість спрацювала — і його найняли.

За два місяці він переглянув десятки авто, серед яких був червоний Lamborghini Miura 1971 року, що стояв у каліфорнійському гаражі понад двадцять років. Машина була в поганому стані, але зберегла повністю оригінальний комплект: скло, хром, шкіру, навіть шини. Дані Міжнародного реєстру Lamborghini вказували, що це — єдина Miura S такого кольору та конфігурації.

Джон упізнав машину майже одразу. Та щоб переконатися, потрібно було побачити одну деталь. Його батько прибув до Маямі, і, лише поглянувши на бокову частину капота, одразу впізнав встановлену ним колись сигналізацію — дивний замок, характерний тільки для автомобілів, які проходили через їхній сімейний гараж.

Це стало абсолютним доказом. Через два тижні знайшлася стара фотографія, яка підтвердила ідентичність. Так давно втрачений Lamborghini повернувся в родину, замкнувши коло історії, яке почалося понад півстоліття тому в маленькому гаражі Спрінґфілда.