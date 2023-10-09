Ровно три месяца шла в Украину "посылка" маленького островного государства с почти полсотней машин – карет скорой медицинской помощи, пожарных автомобилей, джипов и микроавтобусов.

Еще 30 июня вся партия техники, кроме пяти машин, находившихся на завершающей стадии ремонта, стояла на специально выкошенной лужайке перед офисом мэрии города Шенган в уезде Чанхуа. Там в актовом зале проходили торжества по случаю отправки техники в Украину.

Такое количество специальной спасательной техники на небольшой площадке жители Тайваня видели, пожалуй, впервые. Это был своего рода отчет перед населением: спасательная и медицинская службы, отдельные бюджетные организации показывали таким образом населению адресную передачу техники для охваченной войной Украины.

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Собран с любовью

К сбору "посылки" в Украину присоединились Министерство здравоохранения, отделы полиции и таможни, пожарные депо, Ассоциация по развитию общин, Тайваньская пресвитерианская церковь, рядовые жители.

Тайвань, июнь 2023 года. Фото: Тан Шимин

Десятого июля в порт перевезено 28 крупных контейнеров, куда аккуратно затолкали и закрепили 44 машины. Основой этой партии стали 20 карет скорой помощи и 9 реанимобилей на базе Volkswagen со стандартной и высокой крышей.

Также в морские контейнеры вошли 13 внедорожников корейских и японских брендов и две пожарно-спасательные машины – Isuzy и Toyota принадлежали к классу LCV и благодаря своим габаритным размерам вошли в металлические короба. А вот трехосный автомобиль Mercedes-Benz Actros и три единицы двухосных Isuzu FSR из пожарной группы пришлось своим ходом перегонять в порт.

Весь транспорт погрузили на судно, которое 13 июля взяло курс на Польшу.

Всю подготовительную работу организовал местный куратор гуманитарного проекта Чанхуа Бай Цанжун и его команда. Он поддерживал связи с пожарными частями и станциями скорой помощи, автопарки которых имели машины, отработавшие надлежащий ресурс и подлежали снятию с учета и списанию.

Тайвань, июль 2023 года. Фото: Тан Шимин

Брал даже автомобили-доноры, запчасти, агрегаты, системы и внутреннее оборудование из которых уходили в ремонтный фонд. Несколько месяцев полученные автомобили не только ремонтировали для дальнейшей эксплуатации, но и приводили в рабочее состояние все спецоборудование, которым комплектовались кареты медпомощи и пожарные автомобили.

Напоследок на каждую машину нанесли государственные флаги Тайваня и Украины в форме сердца и надписи на украинском языке "Тайвань и Украина вместе" и "Слава Украине".

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"У нас несколько месяцев ушло на ремонт и сервис машин. Мы потратили почти 10 миллионов юаней, чтобы перекрасить, восстановить внутреннее оборудование, поменять шины или дать вторую жизнь моторам. Эти автомобили прослужат еще долго. Я радуюсь тому, что флаг Тайваня будет сопровождать наш транспорт А когда он будет въезжать в Украину, то украинский народ увидит искреннюю гуманитарную помощь тайванцев и почувствует, что Тайвань солидарен с Украиной". – поделился своими впечатлениями Цанжун во время торжеств в мэрии города Шенган.

Тайвань, июнь 2023 года. Фото: Тан Шимин

Бай Цанжун сплотил к благотворительности не только соотечественников, но и объединил усилия украинцев в Тайване, вышел на польских волонтеров, чтобы они помогли с транспортировкой техники из порта в Польше.

Куратором проекта от Украины стала Екатерина Музлова, которая и передавала кареты скорой помощи, шесть пожарных машин и еще десяток джипов и минибусов украинским городам.

Украина, октябрь 2023 года. Фото: БФ "Сердце в действии"

Жители острова автомобили пустыми не отправили. На собранные деньги волонтеры закупили необходимые товары. Многие гуманитарных грузов предоставили медицинские учреждения, владельцы сети магазинов, бюджетные организации, местные предприятия легкой промышленности.

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"Основное наполнение автомобилей – это игрушки для детей, еда, средства гигиены, инвалидные коляски и другое медоборудование и медикаменты. Также тайваньские друзья передали нам устройства ночного видения, каски, сетки и специальное белье для женщин в ВСУ", – сообщила Екатерина Музлова.

По словам волонтера, автомобили гуманитарная миссия уже распределила и передает конечным получателям вдоль всей прифронтовой полосы от Харькова до Херсона.