Рівно три місяці йшла до України "посилка" маленької острівної держави з майже півсотнею машин – карет швидкої медичної допомоги, пожежних автомобілів, джипів та мікроавтобусів.

Ще 30 червня вся партія техніки, окрім п’яти машин, що були на завершальній стадії ремонту, стояла на спеціально викошеній галявині перед офісом мерії міста Шенган у повіті Чанхуа. Там в актовій залі проходили урочистості з нагоди відправки техніки в Україну.

Таку кількості спеціальної рятувальної техніки на невеличкому майданчику жителі Тайваню бачили, мабуть, вперше. Це був свого роду звіт перед населенням: рятувальна і медична служби, окремі бюджетні організації таким чином показували населенню адресну передачу техніки для охопленої війною України.

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До збору "посилки" в Україну долучилися Міністерство охорони здоров’я, відділи поліції та митниці, пожежні депо, Асоціація з розвитку громад, Тайванська пресвітеріанська церква, рядові жителі.

Тайвань, червень 2023 року. Фото: Тан Шімін

Десятого липня в порт перевезено 28 великих контейнерів, куди акуратно заштовхали й закріпили 44 машини. Основою цієї партії стали 20 карет швидкої допомоги та 9 реанімобілів на базі Volkswagen зі стандартним та високим дахом.

Також в морські контейнери увійшло 13 позашляховиків корейських та японських брендів і дві пожежно-рятувальні машини – Isuzy і Toyota належали до класу LCV і завдяки своїм габаритним розмірам все-таки увійшли у металеві короби. А ось тривісний автомобіль Mercedes-Benz Actros і три одиниці двовісних Isuzu FSR з пожежної групи довелося своїм ходом переганяти в порт.

Весь транспорт повантажили на судно, яке 13 липня взяло курс на Польщу.

Усю підготовчу роботу організував тамтешній куратор гуманітарного проєкту Чанхуа Бай Цанжун та його команда. Він підтримував зв’язки з пожежними частинами та станціями швидкої допомоги, автопарки яких мали машини, що вже відпрацювали належний ресурс і підлягали зняттю з обліку і списанню.

Тайвань, липень 2023 року. Фото: Тан Шімін

Брав навіть автомобілі-донори, запчастини, агрегати, системи та внутрішнє обладнання з яких йшли в ремонтний фонд. Кілька місяців отримані автомобілі не тільки ремонтували для подальшої експлуатації, але й доводили до робочого стану все спецобладання та устаткування, яким комплектувалися карети меддопомоги і пожежні автомобілі.

Насамкінець на кожну машину нанесли державні прапори Тайваню та України у формі серця і написи українською мовою "Тайвань і Україна разом" і "Слава Україні".

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"У нас кілька місяців пішло на ремонт і сервіс машин. Ми потратили майже 10 мільйонів юанів, щоб перефарбувати, відновити внутрішнє обладнання, поміняти шини чи дати друге життя двигунам. Ці автомобілі прослужать ще довго. Я радію тому, що прапор Тайваню супроводжуватиме наш транспорт. А коли він в'їжджатиме в Україну, то український народ побачить найщирішу гуманітарну допомогу тайванців і відчує, що Тайвань солідарний з Україною, – поділився своїми враженнями Цанжун під час урочистостей в мерії міста Шенган.

Тайвань, червень 2023 року. Фото: Тан Шімін

Бай Цанжун згуртував до благочинства не тільки співвітчизників, але й об'єднав зусилля українців у Тайвані, вийшов на польських волонтерів, аби вони допомогли із транспортуванням техніки з порту у Польщі.

Куратором проєкту від України стала Катерина Музлова, яка і передавала карети швидкої допомоги, шість пожежних машин та ще з десяток джипів і мінібусів українським містам.

Жителі повіту Чанхуа автомобілі порожняком не відправили. На зібрані гроші волонтери закупили багато необхідного товару. Чимало вантажів надали медичні заклади, власники мережі магазинів, бюджетні організації, місцеві підприємства легкої промисловості.

Україна, жовтень 2023 року. Фото: БФ "Серце в дії"

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"Основне наповнення автомобілів – це іграшки для дітей, їжа, засоби гігієни, інвалідні візки та інше медобладнання й медикаменти. Також тайванські друзі передали нам пристрої нічного бачення, каски, сітки й спеціальну білизну для жінок у ЗСУ", – повідомила Катерина Музлова.

За словами волонтерки, автомобілі гуманітарна місія вже розподілила й передає кінцевим отримувачам вздовж усієї прифронтової смуги від Харкова до Херсона.