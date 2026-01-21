Житомир в ожидании почти 25-метровых троллейбусов

По сообщению ресурса Luzerner Zeitung, трехсекционные пассажирские машины длиной 24 метра выведет из эксплуатации и подарит швейцарский город Люцерн, расположенный в центральной части страны.

По количеству жителей этот небольшой городок не дотягивает ни до одного украинского областного центра, может сравниться разве что с нашим Конотопом или Мукачево. Однако общественный транспорт там очень развит и считается одним из лучших в Европе.

Сейчас идет подготовительный организационный процесс оформления передачи машин с питанием от контактной сети и их транспортировки в Украину.

VBL передает Украине 13 троллейбусов

Отмечается, что этот транш осуществляется в рамках федерального проекта помощи, очерченного сотрудничеством Житомира с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и с участием мэрии города Люцерн.

Суммарно транспортная компания VBL планирует передать Житомиру три "гармошки" трехсекционного исполнения (габаритная длина 24 м), и 10 двухсекционных троллейбусов сочлененного типа (18 м).

Все пассажирские машины придут в рабочем состоянии. Отгрузки планируется осуществить поэтапно, начиная с апреля 2026 года до декабря 2027 года. Такой срок связан с графиком вывода транспорта из эксплуатации и новыми поступлениями для его замены.

18-метровые сочлененные троллейбусы для Житомира также диковинка, потому что здесь ходят старенькие 12-метровые ЗиУ и белорусские машни, приобретенные еще до войны. Фото: VBL

Троллейбусы прибудут с комплектами запчастей

Вместе с троллейбусами в Житомир доставят все запасы деталей, систем и агрегатов к этим троллейбусам. ЗИПы будут транспортироваться фасованными в коробках как в салонах самих троллейбусов, так и грузовыми автомобилями за счет швейцарской стороны.

Для такой логистической операции уже объявлен тендер на доставку в швейцарской системе государственных закупок, своего рода аналог украинского сервиса Prozorro.

Также обсуждается вопрос о передаче Житомиру спецтехники для обслуживания контактной сети троллейбусов. Вероятно, речь идет о специализированных автовышках.



Там почти 25 метров длины

Двухшарнирные трехвагонные троллейбусы Hess lighTram 3 (BGGT-N2C) на самом деле имеют не 24 метра, а чуть больше – 24,7 метра. Такая габаритная длина для эксплуатации классических транспортных не прописана в ПДД Украины. Однако проблемы с их выводом на маршруты не должно быть.

Такие троллейбусы есть только в Женеве, Цюрихе, Санкт-Галлене и теперь будут в Житомире, потому что Люцерн все три свои машины-гиганты дарит украинскому городу Мира и Жита. Фото: VBL

Несмотря на то, что ПДД указывают общее ограничение 22 метра для крупногабаритных ТС, для маршрутных транспортных средств сделаны исключения и введены специальные разрешения. Этой нормой учтена длина, что может превышать упомянутые выше 22 м, в т.ч. для сочлененных моделей.

Две оси из четырех – управляемые

Трехсекционные троллейбусы базируются на шасси из четырех осей. Здесь интересная конфигурация – вторая и третья оси имеют привод, а первая и четвертая – управляемые, что существенного помогает на маршрутах с плотной застройкой старых частей города.

Житомир к длинномерам не приспособлен

Это очень важно, потому что Житомир в течение нескольких лет из-за узких улиц и узких поворотов на перекрестках не смог эксплуатировать классические 18-метровые сочлененные автобусы, поступившие из Прибалтики. Сейчас эти машины переданы в Одессу для замены троллейбусов, обездвиженных из-за поврежденного энергоснабжения.

Вероятно, что те автобусы будут там не во временном пользовании, а переданы по акту на баланс города Одессы, поскольку для Житомира их эксплуатация проблемная.

Люцерн для разворота на конечной остановке даже под 18-метровые троллейбусы расширяет зону разворота...

Однако есть вероятность, что именно из-за подруливающей задней оси 24,7-метровые троллейбусы "впишутся" в маршрутную сеть Житомира. Тем более когда речь идет о многоместном транспорте.

Салон примет две сотни пассажиров

Салон с двумя шарнирами соединения для трех вагонов вмещает околодвух сотен пассажиров (192), из которых 68 могут сидеть. Правда, некоторые источники сообщают, что версия в Люцерне имеет 48 сидячих мест.

В любом случае машина удобная – низкий пол с системой наклона пола к тротуару на остановках, четыре двери по формуле 2-2-2-2, в том числе с пандусами (откидными рампами) для заезда людей в креслах колесных.

О комфорте можно и не говорить – полный набор современных сервисов, предусмотренных для городского общественного транспорта.

Два электромотора плюс дизель-генератор

Силовой потенциал для 24-метровых троллейбусов, которые еще имеют обозначение lightTram, также соответствующий. Здесь стоят два трехфазных асинхронных двигателя мощностью 160 кВт каждый.

Электромоторы обеспечивают привод на вторую и третью ось. Кроме этого, троллейбус имеет автономный гибридный двигатель мощностью 243 л.с.

Вот так носятся в небольшом швейцарском городе Люцерн большие и очень большие троллейбусы

Это – изель-генераторная установка на базе двигателя Iveco. В случае обесточивания контактной сети или ее отсутствия где-то на маршруте пассажирская машина может двигаться собственным ходом без внешнего энергопитания.