Такси-роботы вытесняют классические таксомоторы

Пока же сервис беспилотных такси Waymo, являющийся продуктом семейного бизнеса Google, расширяет парк беспилотных автомобилей и продолжает покорять штаты и их регионы.

На днях ее сервис в Нэшвилле, столице штата Теннесси, стал полностью автономным. Об этом и о росте вложенных в компанию инвестиций сообщает Automotive Digital Transformation.

Конкуренция усиливается

У Waymo насчитывается автопарк из более 2500 самоуправляемых автомобилей. Кроме Нэшвилла, они перевозят пассажиров по району залива Сан-Франциско, а также в Лос-Анджелесе, Финиксе (Аризона), Остине (Техас) и Атланте (Джорджия).

Несмотря на то, что Waymo является лидером на американском рынке, ему большую конкуренцию начинают навязывать Lyft и Cruise и даже Tesla, поскольку Илон Маск считает роботакси приоритетом компании.

Большой бизнес рынком Америки не ограничится

Несмотря на то, что в некоторых кругах политиков звучат упреки относительно закупок сервисом Waymo китайских машин для работы в сфере таксомоторных услуг и возмущение по поводу управления процессом операторами из Филиппин, компания в феврале закрыла инвестицию на сумму 16 миллиардов долларов.

Теперь стоимость Waymo достигает 126 миллиардов. Это также позволит расшириться в Европе и Азии, сообщает Reuters.

Результативность восходящая

В прошлом году компания утроила количество своих поездок до более 20 миллионов. Сейчас она обслуживает 400 000 рейсов в неделю в шести крупных американских городах.

Кого вытеснит такси-робот

Эксперты прогнозируют, что есть большая вероятность опережения беспилотными таксомоторами классических такси с водителями.

Эксперты Boston Consulting Group еще в январе опубликовали прогноз, что к 2035 году на мировом рынке может появиться до трех миллионов роботакси такси и на некоторых рынках они могут стать дешевле традиционных таксомоторов.