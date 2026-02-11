Таксі-роботи витісняють класичні таксомотори

Поки ж сервіс безпілотних таксі Waymo, що є продуктом сімейного бізнесу Google, розширює парк безпілотних автомобілів й продовжує підкорювати штати та їх регіони.

Днями її сервіс в Нешвіллі, столиці штату Теннессі, став повністю автономним. Про це та про зростання вкладених у компанію інвестицій повідомляє Automotive Digital Transformation.

Конкуренція дужчає

У Waymo налічується автопарк із понад 2500 самокерованих автомобілів. Окрім Нешвілла, вони перевозять пасажирів по району затоки Сан-Франциско, а також у Лос-Анджелесі, Фініксі (Арізона), Остіні (Техас) та Атланті (Джорджія).

Попри те, що Waymo є лідером на американському ринку, йому велику конкуренцію починають нав'язувати Lyft і Cruise і навіть Tesla, оскільки Ілон Маск вважає роботаксі пріоритетом компанії.

Великий бізнес ринком Америки не обмежиться

Попри те, що в деяких колах політиків звучать докори щодо закупок сервісом безпілотних таксі Waymo китайських машин для роботи в сфері таксомоторних послуг та обурення з приводу управління процесом операторами з Філіппін, компанія у лютому закрила інвестицію на суму 16 мільярдів доларів.

Тепер вартість Waymo сягає до 126 мільярдів. Це також дозволить розширитися в Європі та Азії, повідомляє Reuters.

Результативність висхідна

Торік компанія потроїла кількість своїх поїздок до понад 20 мільйонів. Наразі вона обслуговує 400 000 рейсів на тиждень у шести великих американських містах.

Кого витіснить таксі-робот

Експерти прогнозують, що є велика ймовірність випередження безпілотними таксомоторами класичних таксі з водіями.

Експерти Boston Consulting Group ще в січні опублікували прогноз, що до 2035 року на світовому ринку може з'явитися до трьох мільйонів роботаксі таксі й на деяких ринках вони можуть стати дешевшими за традиційні таксомотори.