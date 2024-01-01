Там машины разминирования прошли: теперь там будут сажать картофель

Зачетное разминирование по контракту проводил оператор UDS. Санация пахотных земель проходила с октября по конец декабря прошлого года. Об этом сообщило Минэкономики Украины.

Разминирование проведено на площади 487 га. Этот участок размещен в Киевской области и принадлежат Институту картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины.

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Напомним, Программа компенсация фермерам стоимости разминирования земель сельскохозяйственного назначения предусматривает 100% покрытие стоимости разминирования земель, которое будет проводиться. И 80% компенсации за земли, которые уже разминированы и у фермера имеются все документы, которые это подтверждают.

И вот первый результат действия такой программы появился. Если в 2024 году в рамках Программы использовано финансирование на более 500 миллионов гривен, то в бюджете на 2025 год на эти цели заложено 1 миллиард гривен.

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"То, что первый участок сдали уже в январе – это очень хорошее начало года. В целом Центр гуманитарного разминирования подписал с операторами 47 соглашений на очистку более 9,5 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Это будет значительный вклад для усиления безопасности людей, проживающих на территориях, подвергшихся воздействию боевых действий, а также экономической активности в этих регионах", – сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Над разминированием земель работали 78 саперов и 5 фельдшеров. Значительный объем работ проведен машинами разминирования, но окончательный вывод все-таки делали саперы. Всего во время очистки территории специалисты оператора изъяли 623 кг остатков войны – обломки боеприпасов и другие элементы.

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Стоимость разминирования участка составила 15 миллионов гривен – на 55% ниже ожидаемой стоимости, которая была рассчитана для проведения закупок. В аукционе за право разминировать участок соревновалось 5 операторов, которые снизили стоимость разминирования на 17 миллионов гривен. В итоге очистка одного гектара территории стоила 30 800 гривен.