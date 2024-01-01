Де пройшли машини розмінування, садитимуть картоплю

Залікове розмінувння за контрактом проводив оператор UDS. Санація орних земель проходила з жовтня до кінця грудня минулого року. Про це сповістило Мінекономіки України.

Розмінування проведено на площі 487 га. Ця ділянка розміщена у Київській області й належать Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України.

Читайте також Скільки коштує розмінування одного гектара поля машиною та вручну: дослідження

Нагадаємо, Програма компенсація фермерам вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення запрацювала торік у вересні. Вона передбачає 100% покриття вартості розмінування земель, яке буде проводитись та 80% компенсації за землі, які вже розміновані й у фермера наявні всі документи, які це підтверджують.

І ось з’явився перший результат дії такої програми. Якщо у 2024 році в рамках Програми використано фінансування на понад 500 мільйонів гривень, то у бюджеті на 2025 рік на ці потреби закладено ще 1 мільярд гривень.

Читайте також Парк техніки розмінування збагатився тягачами

"Те, що першу ділянку здали вже у січні – це дуже добрий початок року. Загалом Центр гуманітарного розмінування підписав з операторами 47 угод на очищення понад 9,5 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Це буде значний внесок для посилення безпеки людей, що мешкають на територіях, що зазнали впливу бойових дій, а також економічної активності в цих регіонах", – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Над розмінуванням земель працювали 78 саперів та 5 фельдшерів. Значний обсяг робіт проведено машинами розмінування, але остаточний висновок все-таки робили сапери. Загалом під час очищення території фахівці оператора вилучили 623 кг залишків війни – уламки боєприпасів та інші елементи.

Читайте також Майже третина допущених до експлуатації машин розмінування виявилися українськими

Вартість розмінування ділянки становила 15 мільйонів гривень – на 55% нижче за очікувану вартість, що була розрахована для проведення закупівель. В аукціоні за право розмінувати ділянку змагалося 5 операторів, які знизили вартість розмінування на 17 мільйонів гривень. У підсумку очищення одного гектару території коштувало 30 800 гривень.