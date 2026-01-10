Таможенники и пограничники двух стран будут работать вместе

Кроме пограничников и таможенников, в том комплексе разместятся службы фитосанитарного, ветеринарного контроля, будут действовать паркинги для грузового, пассажирского и легкового транспорта. Для персонала там приготовлено бытовые комнаты, обеденные зоны, санитарно-гигиенические помещения.

По свидетельству официальных лиц румынской стороны, это будет современный международный автомобильный пункт пропуска (МАПП), соответствующий всем мировым стандартам и даже имеет собственные инновации. Созданными условиями водители коммерческого транспорта, пассажиры автобусов и легкового транспорта будут довольны.

Два в одном

Особенность МАПП "Белая Церковь – Сигету Мармацией" в том, что он будет общий для Украины и Румынии. Новый пункт пропуска с новым мостом через Тису разгрузит маломощные соседние транспортные переходы между обеими странами.

Общая инфраструктура подчинена интенсивному круглосуточному движению грузовиков, автобусов и легковых автомобилей. Это – единый комплекс для прохождения контроля, а не как два отдельных классических пункта. Поэтому время прохождения всех процедур здесь сократится почти вдвое.

Схематическая локация МАПП на румынской территории перед мостом через Тису на границе с Украиной. Инфографика: Авто24 с фото Gabriel Valer Zetea

Пропускная способность приятно удивит

Вся инфраструктура МАПП "Белая Церковь – Сигету Мармацией" в длину растянулась почти километр со всеми основными и производственными помещениями, в т.ч. для выборочной тщательной проверки транспорта большой размерной группы как грузовиков, так и автобусов.

Для одновременного прохождения таможенного и пограничного контроля здесь создано 14 полос движения: 6 для легковых автомобилей, 6 – для грузовиков, 2 – для автобусов.

Пропускная способность оформления и пропуска достигает 400 грузовиков, 600 легковых автомобилей и 80 автобусов в сутки.

Коротко о мосте

Переправа через реку Тиса имеет два параллельных отделенных мостовых перехода длиной 240 метров. Межгосударственное распределение переправы сделано равномерно.

Мост сначала тянется 70 м с румынской стороны, затем центральная его часть продолжается еще на 100 м, а после этого еще 70 м он тянется с украинского берега.

В декабре проведено испытание моста на прочность. Тестировали переправу на всех участках поэтапно большой нагрузкой.

Для этого использовали восемь грузовиков с самосвальными полуприцепами. Каждый автомобиль имел 40-тонную загруженность. Суммарная масса направленного на мост балласта достигла 320 тонн.

Когда откроют движение

Введение моста и пункта пропуска в эксплуатацию ожидается со дня на день. Однако точной календарной даты еще не названо. Сейчас полным ходом идет заселение технических служб, монтируется оборудование, тестируются системы связи.