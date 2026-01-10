Митники та прикордонники двох країн працюватимуть разом

Окрім прикордонників та митників, в тому комплексі розмістяться служби фітосанітарного, ветеринарного контролю, діятимуть паркінги для вантажного, пасажирського та легкового транспорту. Для персоналу там приготовлено побутові кімнати, обідні зони, санітарно-гігієнічні приміщення.

За свідченням офіційних осіб румунської сторони, це буде сучасний міжнародний автомобільний пункт пропуску (МАПП), що відповідає усім світовим стандартам і навіть має власні інновації. Створеними умовами водії комерційного транспорту, пасажири автобусів та легкового транспорту будуть вдоволені.

Два в одному

Особливість МАПП "Біла Церква – Сігету Мармацієй" в тому, що він буде спільний для України та Румунії. Новий пункт пропуску з новим мостом через Тису розвантажить малопотужні сусідні транспортні переходи між обома країнами.

Спільна інфраструктура підпорядкована інтенсивному цілодобовому руху вантажівок, автобусів та легкових автомобілів. Це – єдиний комплекс для проходження контролю, а не як два окремі класичні пункти. Відтак час проходження усіх процедур тут скоротиться майже удвічі.

Схематична локація МАПП на румунській території перед мостом через Тису на кордоні з Україною. Інфографіка: Авто24 з фото Gabriel Valer Zetea

Пропускна спроможність приємно здивує

Уся інфраструктура МАПП "Біла Церква – Сігету Мармацієй" має завдовжки майже кілометр з усіма основними та виробничими приміщеннями, в т.ч. для вибіркової ретельної перевірки транспорту великої розмірної групи як вантажівок, так і автобусів.

Для одночасного проходження митного та прикордонного контролю тут створено 14 смуг руху: 6 для легкових автомобілів, 6 – для вантажівок, 2 – для автобусів.

Пропускна здатність оформлення та пропуску сягає 400 вантажівок, 600 легкових автомобілів та 80 автобусів на добу.

Коротко про міст

Переправа через річку Тиса має два паралельні відокремлені мостові переходи довжиною 240 метрів. Міждержавний розподіл переправи зроблено рівномірно.

Міст спочатку тягнеться 70 м з румунського боку, потім центральна його частина продовжується ще на 100 м, а після цього ще 70 м він тягнеться з українського берега.

У грудні проведено випробування мосту на міцність. Тестували переправу на всіх ділянках поетапно великим навантаженням.

Для цього використали вісім вантажівок з самоскидними напівпричепами. Кожен автомобіль мав 40-тонну завантаженість. Сумарна маса спрямованого на міст баласту сягнула 320 тонн.

Коли відкриють рух

Введення мосту та пункту пропуску в експлуатацію очікується з дня на день. Однак точної календарної дати ще не названо. Наразі повним ходом йде заселення технічних служб, монтується обладнання, тестуються системи зв'язку.