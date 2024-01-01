Tatra показала новые образцы самоходной артиллерии и бронетехники

Практически все машины на шасси Tatra Force вызвали интерес у представителей силовых ведомств. Об этом свидетельствуют протоколы намерений, подписанные в ходе выставки.

Автопроизводитель на выставке позиционировал себя в составе национального игрока Czechoslovak Group и местного партнера Resource Industries (см. видео внизу), который фактически и занимался размещением на экспозиции и монтажом стендов. Об этом и многом другом на той выставке Resource Industries рассказывает на своей ФБ-странице.

Читайте также Украинский бронеавтомобиль "Новатор" в Стамбуле вызвал интерес потенциальных покупателей

Едва ли не наибольший резонанс среди специалистов служб обеспечения многих армий региона и мира вызвала новая 155-мм самоходная артиллерийская установка Morana. Ее чешский производитель оружия производитель разместил на шасси Tatra 8×8.

Фото: Czechoslovak Group

Детали этой САУ не раскрываются, сказано лишь то, что самоходка проходит интенсивные многоступенчатые заводские и армейские испытания. Из открытых источников известно, что САУ Morana оснащена полностью автоматизированной системой заряжания боеприпасов. Максимальная дальность стрельбы составляет 41,5 км, скорострельность 6 снарядов в минуту. Боекомплект – 45 снарядов.

Читайте также Tatra покажет первый грузовик с гибридным приводом

Не меньший интерес вызвали эвакуационно-спасательная машина Treva на шасси Tatra Force 8×8. Она также получила упомянутую выше ходовую базу Force 6х6 с системой загрузки мультилифт.

Еще одна показательная машина была на колесной базе Force 4×4. Ее укомплектовали каркасным кузовом-фургоном с комплектацией мобильный командный пункт управления.

Фото: Czechoslovak Group

Кроме этого, на чешском стенде демонстрировались уже серийные образцы – бронемашина Patriot 4×4, система реактивного залпового огня RM-70 Vampire, 155-мм самоходная гаубица Dita, мостоукладчики AM-70 EX и AM-50 EX.

Читайте также Третье поколение грузовика Tatra T815-7 получит бронированную кабину для военных задач

Вся техника доставлена обратно на заводы, хотя некоторые ее экспериментальные образцы уже пытались приобрести прямо с выставки.