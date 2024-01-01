Tatra покажет первый грузовик с гибридным приводом

И хотя технические характеристики производителем еще не раскрыты, интерес перевозчиков к новичку менеджеры уже подогрели. Акцент, пишут они на своей странице в Facebook, сделан на сочетании двигателя внутреннего сгорания и электромотора-генератора с тяговыми аккумуляторами.

Будет несколько режимов работы гибридной установки. Все делается для того, чтобы максимально снизить вредные выбросы и уменьшить тепловой след. Именно поэтому производитель обещает результативное использование электродвигателя и тяговых аккумуляторов.

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На тизерных фото показана версия с четырехдверной кабиной. Это также разработка 2024 года, выполненная под проект грузовика Tatra Force 8x8 для военных заказов. Очевидно, она будет основой для всех моделей Tatra Force, включая и гибридную.

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На фото в нашей заставке, что взято со страницы производителя в Instagram, дизайнеры Tatra в жанре коллажирования перенесли графическое изображение на природный фон. Там показана низкая кабина с четырьмя дверями, хотя в планах предусмотрен выпуск более короткой двухдверной кабины.

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Обе версии будут иметь ряд функций безопасности, улучшенный интерьер и оцифрованную панель приборов и современную электронику. По сравнению с предыдущим поколением, кабины такого исполнения как в короткой (двухдверная), так и в длинной (четырехдверная) версии имеют обновленный каркас с современными конструктивными особенностями для повышения безопасности пассажиров и улучшенной видимости.

Как видно из снимков, здесь стоит шасси с проверенной концепцией Tatra, в основе которой центральная грузовая труба с поворотными независимо подвешенными полуосями. Ожидается, что третье поколение Tatra Force будет иметь еще лучшие характеристики управляемости на асфальтированных дорогах и бездорожье, чем предыдущее второе.

По силовому потенциалу пока только догадки, поскольку об электромоторе и батареи ничего не сказано. Вероятно здесь будет стоять доступный или V8 с воздушным охлаждением мощностью 340 кВт с электронным управлением или более сильный V12 мощностью 440 кВт.

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Впрочем, такую комплектацию для Tatra Force 8x8 производитель предлагает на внутренний рынок, а для внешних поставок Force пойдет с двигателями Cummins или совсем новым для такой серии мотором Caterpillar с диапазоном от 392 кВт до 447 кВт и крутящим моментом до 2250 Нм. Как отмечают эксперты, что-то из этого набора перепадет и гибридной версии.

Вот так выглядит премьерная модель Force e-Drive 8x8 Hybrid (вверху) и нынешняя версия обычной дизельной Tatra Force 8x8 (внизу). Фото: Tatra

С лета было озвучено о работе над гибридным приводом, но до нынешнего времени никаких деталей производитель не раскрыл. Очевидно, интрига будет держаться до 7 ноября, когда Tatra на дебютной презентации расскажет о своем гибридном транспортном средстве с двигателем внутреннего сгорания и электрическим мотором.