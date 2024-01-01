Tatra покаже першу вантажівку з гібридним приводом

І хоча технічні характеристики виробником ще не розкрито, інтерес перевізників до новачка менеджери вже підігріли. Акцент, пишуть вони на своїй сторінці в Facebook, зроблено на поєднанні двигуна внутрішнього згорання та електромотора-генератора з тяговими акумуляторами.

Буде кілька режимів роботи гібридної установки. Все робиться для того, щоб максимально знизити шкідливі викиди й зменшити тепловий слід. Саме тому виробник обіцяє результативне використання електродвигуна та тягових акумуляторів.

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На тизерних фото показана версія з чотиридверною кабіною. Це також цьогорічна розробка, виконана під проєкт вантажівки Tatra Force 8x8 для військових замовлень. Вочевидь, вона буде основою для всіх моделей Tatra Force, включаючи й гібридну.

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На фото в нашій заставці, що взято зі сторінки виробника в Instagram, дизайнери Tatra в жанрі колажування перенесли графічне зображення на природний фон. Там зображено низьку кабіну з чотирма дверима, хоча в планах передбачено випуск коротшої дводверної кабіни.

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Обидві версії матимуть низку функцій безпеки, покращений інтер’єр та зацифровану панель приладів й сучасну електроніку. У порівнянні з попереднім поколінням, кабіни такого виконання як у короткій (дводверна), так і в довгій (чотирьохдверна) версії мають оновлений каркас із сучасними конструктивними особливостями для підвищення безпеки пасажирів і покращеної видимості.

Як видно зі знімків, тут стоїть шасі з перевіреною концепцією Tatra, в основі якої центральна вантажна труба з поворотними незалежно підвішеними напіввісями. Очікується, що третє покоління Tatra Force матиме ще кращі характеристики керованості на асфальтованих дорогах і бездоріжжі, ніж попереднє друге.

Щодо силового потенціалу, то тут лиши здогадки, оскільки про електромотор та батареї жодним словом не згадано. Ймовірно тут стоятиме доступний або V8 з повітряним охолодженням потужністю 340 кВт з електронним керуванням або сильніший V12 потужністю 440 кВт.

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Втім, таку комплектацію для Tatra Force 8x8 виробник пропонує на внутрішній ринок, а для зовнішніх постачань Force піде з двигунами Cummins чи зовсім новим для такої серії мотором Caterpillar від 392 кВт до 447 кВт і крутним моментом до 2250 Нм. Як зазначають експерти, щось з цього набору перепаде й гібридній версії.

Ось так виглядає прем'єрна модель Force e-Drive 8x8 Hybrid (вгорі) та цьогорічна версія звичайної дизельної Tatra Force 8x8 (внизу). Фото: Tatra

З літа було озвучено про роботу над гібридним приводом, але до нинішнього часу жодних деталей виробник не розкрив. Вочевидь, інтрига буде триматися до 7 листопада, коли Tatra на дебютній презентації розкаже про свій гібридний транспортний засіб з двигуном внутрішнього згоряння та електричним двигуном.