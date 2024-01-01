Tatra показала нові зразки самохідної артилерії та бронетехніки

Практично усі машини на шасі Tatra Force викликали інтерес у представників силових відомств. Про це свідчать протоколи намірів, підписані в ході виставки.

Автовиробник на виставці позиціював себе у складі національного гравця Czechoslovak Group та місцевого партнера Resource Industries (див. відео внизу), який фактично й займався розміщенням на експозиції та монтажем стендів. Про це та багато чого на тій виставці Resource Industries розповідає на своїй ФБ-сторінці.

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Чи не найбільший резонанс з-поміж фахівців служб забезпечення багатьох армій регіону та світу викликала нова 155-мм самохідна артилерійська установка Morana. Її чеський виробник зброї виробник розмістив на шасі Tatra 8×8.

Фото: Czechoslovak Group

Деталі цієї САУ не розкриваються, сказано лише те, що самохідка проходить інтенсивні багатоступеневі заводські та армійські випробування. З відкритих джерел відомо, що САУ Morana оснащена повністю автоматизованою системою заряджання боєприпасів. Максимальна дальність стрілянини становить 41,5 км, скорострільність 6 снарядів за хвилину. Боєкомплект - 45 снарядів.

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Не менший інтерес викликали евакуаційно-рятувальна машина Treva на шасі Tatra Force 8×8. Вона також отримала згадану вище ходову базу Force 6х6 із системою завантаження мультиліфт.

Ще одна показова машина була на колісній базі Force 4×4. Її укомплектували каркасним кузовом-фургоном з комплектацією мобільний командний пункт управління.

Фото: Czechoslovak Group

Окрім цього, на чеському стенді демонструвалися уже серійні зразки – бронемашина Patriot 4×4, система реактивного залпового вогню RM-70 Vampire, 155-мм самохідна гаубиця Dita, мостоукладачі AM-70 EX та AM-50 EX.

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Вся техніка доставлена назад на заводи, хоча деякі її експериментальні зразки вже намагалися придбати прямо з виставки.