Какая техника пришла на замену инклюзивным "моргуновкам"

Закупку автомобилей организовала ПРООН в рамках проекта "Поддержка инклюзивного восстановления для обеспечения устойчивости и безопасности людей в Украине" при финансовой поддержке правительства Японии.

Как сообщает UNDP Ukraine (ПРООН в Украине), подобная техника передавалась и раньше, а это – очередной подарочный транш для улучшенного процесса обучения водителей с инклюзивными диагнозами.

Инклюзивная доступность обучения водителей

Японское правительство традиционно закупило для таких задач автомобили Toyota Corolla. Они переоборудованы под нужды инклюзивных курсантов.

Toyota Corolla только внешне классическая, а на водительском месте полная адаптация под инклюзивные потребности водителя. Фото: Анна Ушакова, ПРООН в Украине

В основном это система ручного управления для людей полностью без нижних конечностей или частично без них. Есть при необходимости адаптация под обучение людей с утраченной одной верхней конечностью.

"Чтобы обучение вождению было доступным для каждого человека, нужны не точечные решения, а согласованная работа: современные подходы, подготовленные инструкторы и инструктора, а также оборудование, которое позволяет учиться без помех", – говорится в сообщении упомянутой организации.

Моторика в управлении инклюзивными автомобилями существенно отличается от классических машин и поэтому процесс обучения здесь ведется по специально разработанным программам, хотя на дороге машина с таким водителем ничем не отличается в движении от другого транспорта. Фото: Анна Ушакова, ПРООН в Украине

Педали теперь не на полу

Здесь тормоз и акселератор можно нажимать как левой, так и правой рукой – они сверху. Также есть многофункциональное устройство рулевого управления для управления световыми и звуковыми сигналами, стеклоочистителями.

Для инструктора установлен отдельный набор педалей тормоза и акселератор, но уже в классическом исполнении.

Утвержден перечень специального оборудования автомобилей для обучения инклюзивных водителей:

система ручного управления, позволяющая управлять тормозом и акселератором как левой, так и правой рукой;

многофункциональное устройство рулевого управления для управления световыми сигналами, сигналами, звуковым сигналом и стеклоочистителями;

дополнительная педаль акселератора с левой стороны (для быстрой установки и снятия без инструментов);

съемная трехточечная ручка для надежного захвата рулевого колеса;

дополнительное зеркало заднего вида.

В свое время транспортная инклюзивность ограничивалась примитивными "моргуновками" СМЗ С-3А Серпуховского мотоциклетного завода, но эпоха тех мотоколясок уже давно в прошлом. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Безбарьерность придет в каждую автошколу

К этому идет. Таких машин будет все больше и больше. Имея такие специально оборудованные автомобили, учебные центры смогут качественно осуществлять подготовку людей с различными потребностями в удобной среде.

Главное, такой процесс приспособлен под возможности и темп инклюзивных людей – овладеть вождением становится проще, а мобильность и самостоятельность – более достижимыми для каждого или каждой.

Потребность в таких инклюзивных машинах обучения уже большая, а после окончания войны она станет еще больше как для обучения, так и для эксплуатации. Фото: Департамент коммуникации МВД