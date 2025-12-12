Як техніка прийшла на заміну інклюзивним "моргуновкам"

Закупівлю автомобілів організувала ПРООН у межах проєкту "Підтримка інклюзивного відновлення для забезпечення стійкості та безпеки людей в Україні" за фінансової підтримки уряду Японії.

Як повідомляє UNDP Ukraine (ПРООН в Україні), подібна техніка передавалася й раніше, а це – черговий подарунковий транш для покращеного процесу навчання водіїв з інклюзивними діагнозами.

Інклюзивна доступність навчання водіїв

Японський уряд традиційно закупив для таких завдань автомобілі Toyota Corolla. Вони переобладнанні під потреби інклюзивних курсантів.

Toyota Corolla лише зовні класична, а на водійському місці – повна адаптація під інклюзивні потреби водія. Фото: Анна Ушакова, ПРООН в Україні

В основному це система ручного керування для людей повністю без нижніх кінцівок чи частково без них. Є при потребі адаптація під навчання людей з втраченою однією верхньою кінцівкою.

"Щоб навчання водінню було доступним для кожної людини, потрібні не точкові рішення, а узгоджена робота: сучасні підходи, підготовлені інструктори та інструкторки, а також обладнання, яке дозволяє навчатися без перешкод", – йдеться у повідомленні згаданої організації.

Моторика в управлінні інклюзивними автомобілями суттєво відрізняється від класичних машин і тому процес навчання тут ведеться за спеціально розробленими програмами, хоча на дорозі машина з таким водієм нічим не відрізняється в русі від іншого транспорту. Фото: Анна Ушакова, ПРООН в Україні

Педалі тепер не на підлозі

Тут гальмо й акселератор можна натискати як лівою, так і правою рукою – вони зверху. Також є багатофункціональний пристрій рульового керування для управління світловими та звуковими сигналами, склоочисниками.

Для інструктора встановлено окремий набір педалей гальма й акселератор, але вже у класичному виконанні.

Затверджений перелік спеціального обладнання автомобілів для навчання інклюзивних водіїв:

система ручного керування, що дозволяє керувати гальмом і акселератором як лівою, так і правою рукою;

багатофункціональний пристрій рульового керування для керування світловими сигналами, сигналами, звуковим сигналом і склоочисниками;

додаткова педаль акселератора з лівого боку (для швидкого встановлення та зняття без інструментів);

знімна триточкова ручка для надійного захоплення рульового колеса;

додаткове дзеркало заднього виду.

Свого часу транспортна інклюзивність обмежувалася примітивними "моргуновками" СМЗ С-3А Серпухівського мотоциклетного заводу, але епоха тих мотоколясок вже давно у минулому. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Безбар'єрність прийде у кожну автошколу

До цього йде. Таких машин буде дедалі більше. Маючи такі спеціально обладнані автомобілі, навчальні центри зможуть якісніше здійснювати підготовку людей з різними потребами у зручному середовищі.

Головне, такий процес пристосований під можливості та темп інклюзивних людей – опанувати водіння стає простіше, а мобільність і самостійність – більш досяжними для кожного чи кожної.

Потреба в таких інклюзивних машинах навчання уже велика, а після закінчення війни вона стане ще більшою як для навчання, так і для експлуатації. Фото: Департамент комунікації МВС