Як техніка прийшла на заміну інклюзивним "моргуновкам"

ФОТО: Валентин Ожго, авто24
Уже мало хто може пригадати легендарні мотоколяски СМЗ С-3А прослявоєнної пори. Нинішня Україна також потребує інклюзивного транспорту, але вже сучасного і комфортного
Закупівлю автомобілів організувала ПРООН у межах проєкту "Підтримка інклюзивного відновлення для забезпечення стійкості та безпеки людей в Україні" за фінансової підтримки уряду Японії.
Як повідомляє UNDP Ukraine (ПРООН в Україні), подібна техніка передавалася й раніше, а це – черговий подарунковий транш для покращеного процесу навчання водіїв з інклюзивними діагнозами.
Інклюзивна доступність навчання водіїв
Японський уряд традиційно закупив для таких завдань автомобілі Toyota Corolla. Вони переобладнанні під потреби інклюзивних курсантів.
Toyota Corolla лише зовні класична, а на водійському місці – повна адаптація під інклюзивні потреби водія. Фото: Анна Ушакова, ПРООН в Україні
В основному це система ручного керування для людей повністю без нижніх кінцівок чи частково без них. Є при потребі адаптація під навчання людей з втраченою однією верхньою кінцівкою.
"Щоб навчання водінню було доступним для кожної людини, потрібні не точкові рішення, а узгоджена робота: сучасні підходи, підготовлені інструктори та інструкторки, а також обладнання, яке дозволяє навчатися без перешкод", – йдеться у повідомленні згаданої організації.
Моторика в управлінні інклюзивними автомобілями суттєво відрізняється від класичних машин і тому процес навчання тут ведеться за спеціально розробленими програмами, хоча на дорозі машина з таким водієм нічим не відрізняється в русі від іншого транспорту. Фото: Анна Ушакова, ПРООН в Україні
Педалі тепер не на підлозі
Тут гальмо й акселератор можна натискати як лівою, так і правою рукою – вони зверху. Також є багатофункціональний пристрій рульового керування для управління світловими та звуковими сигналами, склоочисниками.
Для інструктора встановлено окремий набір педалей гальма й акселератор, але вже у класичному виконанні.
Затверджений перелік спеціального обладнання автомобілів для навчання інклюзивних водіїв:
- система ручного керування, що дозволяє керувати гальмом і акселератором як лівою, так і правою рукою;
- багатофункціональний пристрій рульового керування для керування світловими сигналами, сигналами, звуковим сигналом і склоочисниками;
- додаткова педаль акселератора з лівого боку (для швидкого встановлення та зняття без інструментів);
- знімна триточкова ручка для надійного захоплення рульового колеса;
- додаткове дзеркало заднього виду.
Свого часу транспортна інклюзивність обмежувалася примітивними "моргуновками" СМЗ С-3А Серпухівського мотоциклетного заводу, але епоха тих мотоколясок вже давно у минулому. Фото: Валентин Ожго, Авто24
Безбар'єрність прийде у кожну автошколу
До цього йде. Таких машин буде дедалі більше. Маючи такі спеціально обладнані автомобілі, навчальні центри зможуть якісніше здійснювати підготовку людей з різними потребами у зручному середовищі.
Головне, такий процес пристосований під можливості та темп інклюзивних людей – опанувати водіння стає простіше, а мобільність і самостійність – більш досяжними для кожного чи кожної.
Потреба в таких інклюзивних машинах навчання уже велика, а після закінчення війни вона стане ще більшою як для навчання, так і для експлуатації. Фото: Департамент комунікації МВС