Несмотря на многочисленные достижения в технологиях быстрой зарядки, многие серийные электромобили все еще тратят значительное количество времени, чтобы зарядиться, по крайней мере по сравнению со сверхбыстрой операцией заправки бака автомобиля обычным топливом, однако израильские инженеры нашли решение, которое позволит получить запас хода в 100 км всего за 5 минут.

Компания StoreDot, которая занимается производством литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, разрабатывает решение, которое поможет электромобилям достаточно быстро принимать заряд. Как заявили в компании, батареи нового поколения смогут за 5 минут зарядки получать 160 км хода.

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Свою идею, которая будет коммерчески известна как I-Beam XFC, компания называет подходом cell-to-pack. Этот подход устраняет проблемы, связанные с адаптацией технологии к текущей архитектуре электромобилей, которая больше сосредотачивается на запасе хода и плотности энергии, чем на быстрой зарядке.

Конечно, что не все литий-ионные батареи способны принимать такую экстремальную быструю зарядку, именно поэтому в компании разрабатывают вариант батареи, которая не будет перегреваться. Система охлаждения I-Beam XFC имеет встроенное устройство, охлаждение которого поступает непосредственно изнутри каждой ячейки батареи. Этот подход имеет ряд преимуществ, важнейшим из которых является предотвращение локализованным горячим точкам, равномерное распределение температуры и способность воспринимать сверхсильный ток.

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Новая батарея больше не будет страдать от проблемы потери емкости со временем, ведь то, что в компании описывают, как "новая химия батареи" (пока нет никакой информации относительно этого), устраняет процесс "старения" гальванических элементов.

StoreDot говорит, что намерена сделать I-Beam XFC коммерчески доступным. С этой целью уже было получено несколько патентов на технологии, которые используются в аккумуляторе. Компания обещает, что 2024 год станет знаковым для, поскольку в этом году будет достигнуто нескольких знаковых доработок. В дополнение, планируется демонстрация технологии с ее установкой на электромобиль.

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Эта технология потенциально изменить направление развития автомобильной промышленности, поэтому будет действительно интересно увидеть, как мировые автомобильные гиганты будут сотрудничать с StoreDot, и реализуется ли эта технология вообще.