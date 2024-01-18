Попри численні досягнення в технологіях швидкої зарядки, багато серійних електромобілів все ще витрачають значну кількість часу, щоб зарядитися, принаймні в порівнянні з надшвидкою операцією заправки бака автомобіля звичайним паливом, проте ізраїльські інженери знайшли рішення що дозволить отримати запас ходу в 100 км всього за 5 хвилин.

Компанія StoreDot, яка займається виробництвом літій-іонних акумуляторів для електромобілів, розробляє рішення, яке допоможе електромобілям досить швидко приймати заряд. Як заявили в компанії, батареї нового покоління зможуть за 5 хвилин зарядки отримувати 160 км ходу.

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Свою ідею, яка буде комерційно відома як I-Beam XFC, компанія називає підходом cell-to-pack. Цей підхід усуває проблеми, пов’язані з адаптацією технології до поточної архітектури електромобілів, яка більше зосереджується на запасі ходу та щільності енергії, ніж на швидкій зарядці.

Звичайно, що не всі літій-іонні батареї здатні приймати таку екстримальну швидку зарядку, саме тому в компанії розробляють варіант батареї, яка не буде перегріватись. Система охолодження I-Beam XFC має вбудований пристрій, охолодження якого надходить безпосередньо зсередини кожної комірки батареї. Цей підхід має низку переваг, найважливішою з яких є запобігання локалізованим гарячим точкам, рівномірний розподіл температури та здатність сприймати надсильний струм.

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Нова батарея більше не буде страждати від проблеми втрати ємності з часом, адже те, що в компанії описують, як “нова хімія батареї” (поки немає жодної інформації стосовно цього), усуває процес “старіння” гальванічних елементів.

StoreDot каже, що має намір зробити I-Beam XFC комерційно доступним. З цією метою вже було отримано кілька патентів на технології, які використовуються в акумуляторі. Компанія обіцяє, що 2024 рік стане знаковим для, оскільки цього року буде досягнуто кількох знакових доробок. На додаток, планується демонстрація технології з її встановленням на електромобіль.

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Ця технологія потенційно змінити напрямок розвитку автомобільної промисловості, то ж буде справді цікаво побачити, як світові автомобільні гіганти будуть співпрацювати з StoreDot, і чи реалізується ця технологія взагалі.