Телескопические прицепы будут работать на возвращение света в дома

Телескопические полуприцепы разработаны специально для перевозки опор высоковольтных линий электропередачи. Как говорится на странице энергетической компании, такая транспортная система может перевозить за рейс три массивные 25-метровые опоры общей массой до 24 тонн.

Специализированные транспортные средства приобретены за счет KfW по поручению Министерства экономики Германии. А изготовили технику на одном из украинских предприятий.

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И хотя энергетики не указывают производителя, по фото угадываются черты полуприцепа с роспуском известного украинского бренда TAD из Хмельницкой области. Это предприятие известно в Украине и за рубежом различными прицепными системами для негабаритных и тяжелых грузов, в том числе раздвижными тралами.

В номенклатуре полуприцепов серии Telescope и Mega есть платформы, способные раздвигаться до 56, 40 и 35 метров. Скажем, модель TAD Telescope 50-4 на четырехосном шасси имеет в сложенной конфигурации длину 20 метров, но при необходимости телескопическая система роспуска позволяет добавить еще 36 м и выйти на общую габаритную длину платформы 56,3 м.

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При этом грузовой потенциал довольно высокий – 50000 кг. Таким образом при собственной массе 19 000 кг полная масса телескопического прицепа-гиганта составляет 69 000 кг.

К энергетикам поступил полуприцеп-телескоп серии Mega. Он значительно меньше описанного выше по грузоподъемности и длине роспуска. На странице производителя в пояснении к фото сказано, что телескопический полуприцеп имеет 9-метровое удлинение.

Это – высокорамный полуприцеп с алюминиевыми откидными бортами. В кузове установлено шесть поперечных систем фиксации опор, имеющих по три гнездовые ниши для укладки столбов цилиндрической конфигурации.

Они помогают надежно удерживать опоры ЛЭП при транспортировке на энергетический объект для ремонта или строительства.

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В каком регионе будут работать полученные прицепные транспортные системы – не сообщается по объективным причинам. Но из короткого намека в сообщении о "необходимости оперативного восстановления линий электропередачи после вражеских обстрелов" становится понятно – зона риска.

Фото: Укрэнерго и TAD