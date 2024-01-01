Телескопічні причепи працюватимуть на повернення світла в домівки

Телескопічні напівпричепи розроблені спеціально для перевезення опор високовольтних ліній електропередачі. Як йдеться на сторінці енергетичної компанії, така транспортна система може перевозити за рейс три масивні 25-метрові стовпи загальною масою до 24 тонни.

Спеціалізовані транспортні засоби придбані коштом KfW за дорученням Міністерства економіки Німеччини. А виготовили техніку на одному з українських підприємств.

Читайте також Українські напівпричепи TAD почали замовляти великими партіями

І хоча енергетики не вказують виробника, з фото вгадуються риси напівпричепа з розпуском відомого українського бренду TAD з Хмельниччини. Це підприємство знане в Україні та за кордоном різними причіпними системами для негабаритних та важких вантажів, в тому числі розсувними тралами.

В номенклатурі напівпричепів серії Telescope та Mega є платформи, що здатні розсуватися до 56, 40 та 35 метрів. Скажімо, модель TAD Telescope 50-4 на чотиривісному шасі має в складеній конфігурації довжину 20 метрів, але при потребі телескопічна система розпуску дозволяє додати ще 36 м і вийти на загальну габаритну довжину платформи 56,3 м.

Читайте також Український виробник причепів виготовляє протитанкові "їжаки"

При цьому вантажний потенціал доволі високий – 50000 кг. Таким чином при власній масі 19 000 кг повна маса телескопічного причепа-гіганта становить 69 000 кг.

До енергетиків надійшов напівпричіп-телескоп серії Mega. Він значно менший від описаного вище за вантажністю та довжиною розпуску. На сторінці виробника у поясненні до фото сказано, що телескопічний напівпричіп має 9-метрове подовження.

Це – високорамний напівпричіп з алюмінієвими відкидними бортами. У кузові встановлено шість поперечних систем фіксації опор, що мають по три гніздові ніші для укладки стовпів циліндричної конфігурації.

Вони допомагають надійно утримувати опори ЛЕП під час транспортування на енергетичний об’єкт для ремонту чи будівництва.

Читайте також Які нові комбайни, трактори та причепи показали на днях поля "Агро Вінниця"

В якому регіоні працюватимуть отримані причіпні транспортні системи – не повідомляється через об’єктивні причини. Але з короткого натяку в повідомленні про "необхідність оперативного відновлення ліній електропередачі після ворожих обстрілів" стає зрозуміло – зона ризику.

Фото: Укренерго і TAD