Тележка для перетаскивания прицепов теперь не нуждается в поводыре – автопилот заменил человека

Установленный в блок управления компьютер по алгоритму разработанной программы сам направит тележку по указанному маршруту в заранее загруженной карте. Транспортировка тележкой Ceyas полуприцепа, рассказывает trailertotaal.nl, ведется с помощью камер и лазерных датчиков (лидаров).

Точность перемещения трейлера с помощью автопилота не превышает погрешность в 5 сантиметров. Эту идею воплотила в жизнь голландская исследовательская организация TNO и компания V-Tron. Ее разработчики установили в дополнение к системе ручного управления автопилот собственной конструкции и написанного программного обеспечения.

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Автоматизированные тележки для перемещения прицепов после завершения магистральной транспортировки – это горячая идея, которая появлялась несколько раз за последние годы. Однако голландцы со своей необычной комбинацию, в которой автопилот на ручной тележке стал реальным помощником, всех превзошел.

Фото: V-Tron

Ceyas не является автономным транспортным средством, он не может определить маршрут сам. Он получает приказы с центрального компьютера. Используя карту местности, тележка может определить свое положение и знать, куда идти, где ставить прицеп или где его брать. Затем машина полностью самостоятельно проезжает указанный маршрут.

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Он может парковать прицеп задом ходом, втягивать передним, маневрируя в ограниченных или даже сжатых условиях. Поскольку колеса слева и справа приводятся отдельно, Ceyas гораздо маневреннее, чем терминальный тягач.

Фото: V-Tron

Пока создан прототип, идут тестовые испытания. В массовом выпуске останутся ручные тележки (см. видео внизу). Однако TNO и V-Tron уже провели первую презентацию, предназначенную для компаний, заинтересованных в развитии этой системы. Судя по всему, автопилот на тот момент работал очень хорошо, поэтому все решение может получить "зеленый свет" для дальнейшей работы.

Правда, работы еще много. Во время успешной демонстрации TNO и V-Tron подчеркнули, что Ceyas еще далек от завершения. Например, воздушные шланги и освещение все еще нужно подключать вручную, и Ceyas продолжает ездить, когда кто-то стоит перед ним.

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Однако в будущем эти вопросы будут урегулированы. В настоящее время технические специалисты хотели бы испытать Ceyas в реальной логистической среде, такой как терминал или распределительный центр. Таким образом они хотят развивать его дальше и сделать пригодным для определенной деятельности. Во время демонстрации автопилотируемая тележка показала, что она пока освоила основы.