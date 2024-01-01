Візок для перетягування причепів тепер не потребує поводиря – автопілот замінив людину

Встановлений у блок управління комп’ютер за алгоритмом розробленої програми сам направить візок за вказаним маршрутом у заздалегідь завантаженій карті. Транспортування візком Ceyas, розповідає trailertotaal.nl, напівпричепа ведеться за допомогою камер і лазерних датчиків (лідарів).

Точність переміщення трейлера за допомогою автопілота не перевищує похибку в 5 сантиметрів. Цю ідею втілила в життя голландська дослідницька організація TNO і компанія V-Tron. Її розробники встановили на додаток до системи ручного управління автопілот власної конструкції та написаного програмного забезпечення.

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Автоматизовані візки для переміщення причепів після завершення магістрального транспортування – це гаряча ідея, яка з’являлася кілька разів за останні роки. Однак голландці зі своєю незвичайною комбінацію, в якій автопілот на ручному візку став реальним помічником, усіх перевершив.

Фото: V-Tron

Ceyas не є автономним транспортним засобом, він не може визначити маршрут сам. Він отримує накази з центрального комп'ютера. Використовуючи карту місцевості, візок може визначити своє положення та знати, куди йти, де ставити причіп чи де його брати. Потім машина повністю самостійно проїжджає вказаний маршрут.

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Він може паркувати причіп задом ходом, втягувати переднім, маневруючи в обмежених чи навіть стислих умовах. Оскільки колеса ліворуч і праворуч приводяться окремо, Ceyas набагато маневровніший, ніж термінальний тягач.

Фото: V-Tron

Поки створено прототип, йдуть тестові випробування. У масовому випуску лишу ручні візки (див. відео внизу). Однак TNO і V-Tron вже провели першу презентацію, призначену для компаній, зацікавлених у розвитку цієї системи. Судячи з усього, автопілот на той момент працював дуже добре, тому все рішення може отримати «зелене світло» для подальшої роботи.

Щоправда, роботи ще багато. Під час успішної демонстрації TNO та V-Tron підкреслили, що Ceyas ще далекий від завершення. Наприклад, повітряні шланги та освітлення все ще потрібно підключати вручну, і Ceyas продовжує їздити, коли хтось стоїть перед ним.

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Однак у майбутньому ці питання будуть врегульовані. На цей час технічні спеціалісти хотіли б випробувати Ceyas у реальному логістичному середовищі, такому як термінал або розподільчий центр. Таким чином вони хочуть розвивати його далі та зробити придатним для певної діяльності. Під час демонстрації автопілотований візок показав, що він поки опанував основи.