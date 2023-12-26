За два дня до даты тендера на закупку более тысячи пикапов для ВСУ организатор торгов отозвал свое объявление на Prozorro.

Оборонное ведомство планировало потратить 1 749 865 263 гривен с НДС (один миллиард семьсот сорок девять миллионов грн) гривен на приобретение 1016 пикапов. Участники закупки должны были внести свои предложения до 17:00 27 декабря 2023 года.

Начало аукциона было запланировано на 28 декабря. Однако еще тогда у экспертов редакции Авто24 закрались сомнения относительно реальности поставки такого количества машин в сжатые сроки – до 15 марта 2024 года. На эту дату заказчик должен был получить всю партию машин, без разбивки на части.

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Эксперты Авто24 тогда же забили тревогу по поводу цены на пикапы. В среднем за каждый внедорожник Минобороны планировало заплатить 1 722 308 гривен. Наши выводы, что на рынке новых пикапов есть предложения по гораздо более низкой цене все-таки были услышаны – огласка пошла. Тем более, редакция дала полный расклад с ценами на самые ходовые пикапы, что стоили намного дешевле заявленной стоимости на покупку.

На огневой позиции экипаж охотников за шахедами. Фото: forums.kitmaker.net

Заказчик снял объявление о проведении торгов. Сообщается, что это решение принято на основании письма начальника Центрального управления координации внешнеэкономической деятельности Министерства обороны Украины от 23.12.2023 №220/64/1301 относительно окончательного уточнения (разъяснения) технических характеристик транспортных средств и некоторых условий закупки в электронной системе закупок Prozorro.

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Ожидается, что "Агентство оборонных закупок" изменит не только сроки поставки, но и технические требования закупки, в т.ч. появятся новые критерии по техническим характеристикам автомобилей, сроков поставок или цены.

Не исключено, что может измениться заказчик. Как помните, с недавнего времени закупки для Вооруженных сил осуществляют два государственных предприятия: "Агентство закупок в сфере обороны" и "Агентство оборонных закупок".