За два дні до дати тендеру на закупівлю понад тисячі пікапів для ЗСУ організатор торгів відкликав своє оголошення на Prozorro.

Оборонне відомство планувало витратити 1 749 865 263 гривень з ПДВ (один мільярд сімсот сорок дев’ять мільйонів грн) гривень на придбання 1016 пікапів. Учасники закупівлі мали внести свої пропозиції до 17:00 27 грудня 2023 року.

Початок аукціону було заплановано на 28 грудня. Однак ще тоді в експертів редакції Авто24 закралися сумніви щодо реальності постачання такої кількості машин в стислі терміни – до 15 березня 2024 року. На цю дату замовник мав отримати всю партію машин, без розбивки на частини.

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Експерти Авто24 тоді ж вдарили на сполох щодо ціни на пікапи. В середньому за кожен позашляховик Міноборони планувало заплатити 1 722 308 гривень. Наші висновки, що на ринку нових пікапів є пропозиції за набагато нижчою ціною все-таки було почуто – розголос пішов. Тим паче, редакція дала повний розклад з цінами на найбільш ходові пікапи, що коштували набагато дешевше від заявленої вартості на купівлю.

На вогневій позиції екіпаж мисливців за шахедами. Фото: forums.kitmaker.net

Замовник зняв оголошення про проведення торгів. Повідомляється, що це рішення прийнято на підставі листа начальника Центрального управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міністерства оборони України від 23.12.2023 №220/64/1301 щодо остаточного уточнення (роз’яснення) технічних характеристик транспортних засобів та деяких умов закупівлі в електронній системі закупівель Prozorro.

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Очікується, що "Агенції оборонних закупівель" змінить не лише терміни постачання, але й технічні вимоги закупівлі, у т.ч. з’являться нові критерії щодо технічних характеристик автомобілів, термінів постачання чи ціни.

Не виключено, що може змінитися замовник. Як пригадуєте, з недавнього часу закупівлі для Збройних сил здійснюють два державних підприємства: «Агенція закупівель у сфері оборони» та «Агенція оборонних закупівель».