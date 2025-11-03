Теперь уже и супердлинные электрические грузовики пересекают границу

Пионером в разработке этой линии стала компания Posten Bring Group. Пробные рейсы, начатые в октябре, перешли в ноябре на постоянную основу.

Как сообщает ltl.dk, на трансграничном маршруте работает Mercedes eActros 600 с запасом хода 500 километров. Об этом грузовике аккумуляторного питания редакция Авто24 рассказывала неоднократно, повторяться не будем.

Эта 25-метровая фура везет больше

Однако по нынешнему информационному поводу стоит сказать, что здесь дебютный вариант автопоезда. Впервые eActros 600 работает как 25-метровая фура. Такой автопоезд везет за один рейс 51 поддон. Это на 18 поддонов больше, чем в составе такого магистрального тягача с обычным полуприцепом.

Таким образом Bring уже перевозит одним рейсом автопоезда больше посылок и товаров относительно классической версии. Кроме этого в таком исполнении перевозок уменьшаются выбросы.

Граница препятствием не стала

Электрический грузовик курсирует на маршруте между терминалами Bring в Таулове и Енчепинге. Его участие во всей логистической цепочке, включая пересечение национальных границ, считается знаковым событием в программе перехода на автомобильный транспорт.

"Это наш первый трансграничный электрический грузовик в группе, и это знаменует собой следующий шаг в электрификации нашего автопарка и росте нашего влияния на уменьшение выбросов в окружающую среду", – отметил ответственный за регулярные перевозки Bring Стеффан Мебиус.