Тепер уже й супердовгі електричні вантажівки перетинають кордон

Піонером у розробці цієї лінії стала компанія Posten Bring Group. Пробні рейси, започатковані у жовтні, перейшли у листопаді на постійну основу.

Як повідомляє ltl.dk, на транскордонному маршруті працює Mercedes eActros 600 із запасом ходу 500 кілометрів. Про цю вантажівку акумуляторного живлення редакція Авто24 розповідала неодноразово, повторюватися не будемо.

Ця 25-метрова фура везе більше

Однак щодо нинішнього інформаційного приводу варто сказати, що тут дебютний варіант автопоїзда. Вперше eActros 600 працює як 25-метрова фура. Такий автопоїзд везе за один рейс 51 піддон. Це на 18 піддонів більше, ніж у складі такого магістрального тягача зі звичайним напівпричепом.

Таким чином Bring вже перевозить одним рейсом такого автопоїзда більше посилок та товарів відносно класичної версії. Окрім цього в такому виконанні перевезень зменшуються викиди.

Кордон перешкодою не став

Електрична вантажівка курсує на маршруті між терміналами Bring у Таулові та Єнчепінгу. Її участь в у усьому логістичному ланцюжку, включаючи перетин національних кордонів, вважається знаковою подією у програмі переходу на автомобільний транспорт.

"Це наша перша транскордонна електрична вантажівка в групі, і це знаменує собою наступний крок в електрифікації нашого автопарку та зростанні нашого впливу на зменшення викидів у навколишнє середовище", – зазначив відповідальний за регулярні перевезення Bring Стеффан Мебіус.