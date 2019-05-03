Илон Маск выкупит ценные бумаги на $10 миллионов.

В сообщении компании Tesla, обнародованном в четверг, заявлено намерение разместить обыкновенные акции на 650 млн долларов и конвертируемые облигации с погашением в 2024 году на 1,35 миллиард долларов.

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В случае, если организаторы реализуют опционы на покупку акций и облигаций в полном объеме, совокупный объем привлеченных средств составит около 2,3 миллиардов долларов. Эти средства автопроизводитель планирует потратить на экспансию в Китае и разработку Tesla Model Y. При этом основатель и глава компании Tesla Илон Маск приобретет пакет акций на 10 млн долларов.

Организаторы размещений смогут приобрести дополнительно по 15% от объема проданных акций и облигаций в течение 30 дней. Ведущими организаторами размещений станут Goldman Sachs и Citigroup.

Акции Tesla подорожали на 4,4% в ходе предварительных торгов в четверг, однако с начала года их стоимость упала на 30%, за первый квартал этого года компания задекларировала убытки в 702 миллиона долларов.

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